EL EQUIPO DE MOREIRO BUSCARÁ PELEAR ADELANTE EN EL TURISMO REGIONAL

Luciano Farroni, quien fue el último que logró el título en la ex Monomarca Gol; Iván Eberle, tricampeón en su categoróa en el Pro Kart, y Santiago Poliglieddu integran el equipo que liderado por el experimentado Javier Moreiro participará con la misión de ser protagonistas en una nueva edición del certamen del Turismo Regional, que el domingo cumplirá la primera fecha en el autódromo de Viedma en una atractiva programación que compartirá con otras categorías.

No hay dudas que el TR es una categoría que dio un salto de calidad en los últimos tiempos y motivó el interés de muchos pilotos de la región, no solo porque en cada una de sus pruebnas reunió a una importante cantidad de participantes sino por la notable paridad, por lo que no sorprendió que el nuevo certamen tenga un comienzo numeroso, con unos cuantos candidatos para pelear tanto por la victoria como por el título, algo que aparece como una misión complicada.

Moreiro, quien prolongó su continuidad en el equipo que lidera Iván Saturni en el Turismo Nacional, con autos en las dos clases, decidió encarar un ambicioso proyecto con su equipo, por lo que volverá al TR para participar de todo el certamen, que tendrá nueve fechas, junto a tres pilotos como son el experimentado Farroni, Eberle y Poliglieddu que se ilusiona con ser protagonistas desde el mismo comienzo en Viedma, porque tienen la misión de poder pelear por el título.

Farroni, quien tiene mucha experiencia, con participación en el TC 2000, otras categorías nacionales y en la región logró el título en el último certamen de la Monomarca Gol, participó el año anterior en un par de pruebas del TR, por lo que renovará el desafío y su objetivo será junto a Moreiro poder pelear adelante, lo mismo que sus compañeros Eberle, tricampeón en la categoría master en el Pro Kart y que se impuso en la Clase 2 del Turismo Pista Neuquino, y Poliglieddu, de interesante tarea en algunas categorías.

Ferroni estará con un renovado VW Gol que luce impecable, como todos los autos que presenta el equipo de Moreiro, lo mismo que Eberle con un Renault Clío y Poliglieddu, quien apostó por un Ford Fiesta. No serán los únicos regionales en el estreno del TR, porque confirmaron su presencia Guillermo Quinteros, dueño del título en el primer certamen de la Clase 3 del Turismo Pista del Valle; Giuliano Scaiola, de regreso luego de una prolongada pausa, y Marcos Flores, entre otros, aunque se podría agregar alguno más. Mañana habrá entrenamientos, que se repetirán el sábado antes de la clasificación. El domingo las series y finales.