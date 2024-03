LOS OCHOA, MONTANARI Y FULINI SE DESTACARON EN LA PLATA

Benjamín Ochoa, quien es uno de los principales candidatos al título en el certamen, y Nicolás Montanari, buscando estar entre los protagonistas, quedaron entre los diez en la clasificación que esta tarde cumplió el TC Mouras en el autódromo de La Plata en la cuarta fecha del certamen. Joaquín Ochoa en su estreno en el TC Pista Pick peleó adelante y quedó en el cuarto lugar. Agustín Fulini volvió a cumplir otro interesante trabajo y se destacó en la primera final de la competitiva Fórmula 3 Metropolitana.

Benja Ochoa estuvo entre los destacados de los entrenamientos, pero en la clasificación un problema en su auto cuando estaba en su vuelta rápida le impidió estar adelante, por lo que quedó en el sexto lugar, por lo que se ilusiona con poder estar entre los candidatos a la victoria tanto en la serie como en la final, que necesita para poder cumplir con el reglamento y tener posibilidades de conquistar el título en el certamen del TC Mouras, que lo tiene como uno de los candidatos.

Montanari, quien cambió de equipo en esta nueva fecha del TC Mouras, logró su resultado más destacado desde que volvió y con una impecable Dodge se ubicó décimo, por lo que compartirá serie con Ochoa, buscará avanzar y tener protagonismo en la final, que necesita para poder estar entre los que clasifican para los playoffs que definirán el título. Gastón Iansa, quien lidera el certamen, pero que todavía no logró la victoria que se necesita por reglamento para conseguir el título, consiguió la pole. Luego se ubicaron Matías Cravero y Genaro Rasetto.

No se quedaron atrás Joaquín Ochoa, en su estreno fue cuarto, y Benjamín Antón, en el décimo lugar, en el TC Pista Pick Up, donde quedaron entre los diez en la clasificación, por lo que pelearán adelante tanto en la serie, que compartirán, como en la final. Marcos Castro apareció en el cierre de la categoría de las camionetas y se quedó con la pole, escoltado por Ignacio Faín y Matías Frano. En el TC Pick Up mandó Andrés Jakos, escoltado por Matías Rodríguez; Gastón Mazzacane, quien lidera el certamen; el campeón Mariano Werner; José H. Palazzo, y Tomás Abdala.

Agustín Fulini cumplió un impecable trabajo en la primera final de la segunda fecha del certamen de la Fórmula 3 Metropolitana. Quedó duodécimo en la clasificación y fue segundo en la tercera de las series. En la primera final estuvo décimo hasta que fue superando rivales para terminar cuarto. En relación con Thiago Chiriotti, el otro regional en la categoría, quedó en el lugar 16. Los dos tendrán mañana la oportunidad de pelear adelante en la segunda prueba de la convocante categoría.