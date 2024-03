BENJAMÍN OCHOA QUEDÓ OCTAVO EN EL TC MOURAS

Benjamín Ochoa estuvo en el comienzo en la pelea por la victoria, pero cometió un error que lo dejó en el último lugar, tuvo que sacar los remos para avanzar hasta el octavo lugar de la final y quedar tercero en el certamen del TC Mouras, que cumplió esta mañana la cuarta fecha en el autódromo de La Plata, en la que Nicolás Montanari después de sortear muchos problemas se ubicó duodécimo, lo que le permitió meterse por el momento enre los que clasifican para los playoffs.

Benja Ochoa, quien desde que desembarcó en la categoría después de pelear el título en el TC Pista Mouras se convirtió en una de las figuras de la categoría, después de una clasificación en la que quedó sexto, aprovechó todo lo que pasó en la segunda serie, con un toque que dejó afuera a los líderes, y se impuso en impecable tarea después de largar en el tercer lugar, por lo que encaró la final desde la primera fila, con la misión de tratar de lograr la victoria para poder conquistar el título.

En la largada de la final dejó todo pero no pudo con Gastón Iansa, quien está adelante en el certamen, por lo que e mantuvo segundo, lo que le permitía cerrar un buen negocio, hasta que perdió su auto en una curva y se despistó, por lo que quedó último. Avanzó y terminó octavo, por lo que cosechó varios puntos. No pudo seguir como escolta en el certamen y quedó tercero, por lo que sólo le falta la victoria para cumplir con el reglamento, porque si mantiene su nivel no tendrá problemas en meterse en los playoffs.

El Máquina Montanari, quien en la serie se vio perjudicado por un toque de Matías Cravero tuvo que abandonar, largó en sexta fila la final, avanzó hasta el octavo, pero un problema en su auto lo obligó a pesar por boxes y quedó 12, aunque le alcanzó para meterse entre los que por el momento clasifican para los playoffs, aunque está claro que no podrá dar más ventaja y conseguir la regularidad que le permita estar entre los que pelearan por conseguir el título.

Joaquín Ochoa, quien hizo su estreno en la categoría, se ubicó cuarto y Benjamín Antón terminó déimo en la final de la segunda feha del TC Pista Pick Up en la que se impuso Matías Franco, seguido por Marcos Castro e Ignacio Faín. En el TC Pick Up se impuso Matías Rodríguez, en lo que fue su tercera victoria en la categoría, después de prevalecer en una muy entretenida definición con Gastón Mazzacane, quien se mantuvo como líder del certamen, y José H. Palazzo.