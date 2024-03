ALBRIEU CONTÓ LOS DETALLES DEL VIOLENTO ATAQUE QUE SUFRIÓ

El intendente de Villa Regina, Luis Albrieu, sufrió un gravísimo ataque seguido de amenazas de muerte que ya está en manos de la justicia. Fue un ataque salvaje por parte de una persona que está identificada y que es padre de una mujer que quedó desempleada del municipio luego de que su contrato se venciera.



Albrieu habló con AM740 y explicó que “tomamos la dura decisión de no renovar algunos contratos porque no podíamos pagarlos. Eran 110 contratos que nos dieron oxígeno financiero. Una de esas personas era una mujer cuyo marido habló conmigo en varias oportunidades para ver si podíamos hacer para que siga. Sin embargo, a pesar de intentar encontrarle solución no pudimos progresar y con el correr de los días, esta persona tomó la decisión de amenazarme con matarme un hijo luego de atacarme y tratar de herir gravemente”.

También contó que “en el momento no le di la importancia que tiene a este gravísimo hecho. Mi abogado fue quien me hizo reaccionar. Esta persona luego de pegarme un cabezazo le pidió un cuchillo a otra para degollarme. Esto lo hizo luego de amenazar con matarme un hijo”.

Agregó que “es una persona violenta. Tuve que pedir una restricción de acercamiento. No tengo miedo para nada. Entiendo que enero fue un mes muy difícil para todos. Espero y deseo que este sea un hecho aislado”.

Este hecho tuvo lugar luego de una prueba de las nuevas luminarias públicas en Villa Regina. El repudio no tardó en llegar por parte de toda la dirigencia política de Río Negro, que mediante comunicados en redes sociales hicieron llegar su solidaridad con Luis Albrieu.

Villa Regina, 25 de marzo de 2024