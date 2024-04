CRISIS EN EL HOSPITAL DE SAN PATRICIO DEL CHAÑAR: RECLAMAN RESPUESTAS A LAS NUEVAS AUTORIDADES DE SALUD

La crisis del Sistema Público de Salud de Neuquén que llevó a la actual gestión que encabeza Rolando Figueroa a declarar la emergencia sanitaria, golpea fuerte a la localidad de San Patricio del Chañar. El único centro de salud con el que cuentan los pobladores no tiene atención de guardia por falta de médicos y en los últimos días renunció Patricio Marone, quien era el director.

Alexis López, técnico de laboratorio y delegado de ATE, dialogó con La Carretera, AM 740, y brindó detalles de la cruda realidad por la que atraviesa el Hospital de baja complejidad, Alicia Cruz. “Es una situación que se viene dando desde hace mucho tiempo. Hemos alertado a las autoridades del hospital, en su momento, para empezar a gestionar nuevos recursos, nuevos profesionales, pero no se pudo lograr nada y terminó colapsando el viernes pasado cuando nos encontramos que no había ningún médico para cubrir la guardia”, relató. “Nos pareció una situación sumamente grave porque nosotros estamos en una ciudad que no tiene respuestas para la emergencia, estamos en el corredor vial de Vaca Muerta”, agregó.

López contó que la situación del nosocomio no es nueva y que pese a las múltiples denuncias realizadas, no han obtenido respuestas. “Pedimos respuesta a la Jefatura de la Zona Sanitaria 1 y no la tuvimos”, lamentó. El profesional advirtió que la problemática se hace más complejam ya que “es el único centro de salud que hay en la localidad, porque no hay ninguna clínica privada, no hay consultorios privados que puedan absorber toda la demanda que la comunidad necesita”.

El delegado gremial apuntó contra las gestiones anteriores y centró sus críticas a la ex ministra de Salud, Andrea Peve. “La salud pública de Neuquén viene en una profunda crisis hace tiempo –criticó López-, venimos de malas gestiones”. Aseguró que Peve “directamente se encargó de devastar al sistema de salud con la falta de gestión, con la falta de respuesta que a los hospitales. Esto viene desde hace muchísimos tiempo”, y reclamó por “políticas de salud serias”.

Los cuestionamientos de López también fueron contra el actual gobierno. “Esta gestión asume sabiendo lo que heredaba y hasta el día de hoy no vimos ninguna respuesta por parte de esta gestión”, manifestó y explicó que hubo pedidos de cargos que ya se podrían haber gestionado y aún no salen. “No notamos una seriedad en la gestión que asumió, queremos que nos den las respuestas que necesitamos para poder trabajar como corresponde y que la gente del Chañar tenga la salud que corresponde”, criticó, y recordó: “Estamos dentro de una emergencia sanitaria en la cual se iban a destinar recursos extraordinarios para poder paliar esa situación, pero en el hospital no vemos que haya mejoras, es más, ha empeorado”.

El trabajador del área de laboratorio remarcó que la falta de médicos no es la única `problemática que atraviesa el hospital. “Nosotros venimos constantemente haciendo reclamos de falencias que tenemos, no solamente en el plantel médico, sino en otros sectores como radio-operadores, enfermería, odontología y al día de hoy no tenemos cubiertos esos cargos. Esto se suma a los deficientes fondos que nos envían desde la subsecretaria de salud para que se pueda manejar un hospital”, enumeró. López recordó que el año pasado los trabajadores del nosocomio tuvieron que pedir donaciones a la comunidad para sostener la limpieza del hospital “porque no teníamos para comprar insumos para la limpieza”.

San Patricio del Chañar, 08 de abril de 2024.