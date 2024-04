LOS DESAFÍOS QUE DEBERÁ ENFRENTAR VACA MUERTA PARA SEGUIR ROMPIENDO RECORDS

Luciano Fucello, representante de la Fundación Contactos Energéticos, analizó el estado actual de Vaca Muerta, la zona de hidrocarburos no convencionales más importante de Argentina. Explicó en AM740 que la formación se encuentra en su mejor momento en términos de rendimiento, continuando con su tendencia de romper récords. Sin embargo, advirtió sobre una posible meseta en su producción y planteó el interrogante sobre cómo las empresas del sector planean anticiparse y superar este desafío.

Fucello destacó el notable crecimiento de Vaca Muerta en los últimos tiempos, generando niveles de producción nunca antes vistos gracias a las inversiones específicas. A pesar de este éxito, señaló que el petróleo está captando cada vez más atención, lo que podría impactar en el futuro de la formación.

Contó que “hoy se apunta al petróleo por una cuestión de evacuación. Se avanza firmemente. Por eso la planificación y construcción de oleoductos. El problema del mercado del gas es que se estanca por la capacidad de llenado y en invierno como no se puede exportar algunos pozos se cierran. Esto nos lleva a ver las proyecciones que hacen los especialistas, que hablan de aspirar a producir un millón de barriles de petróleo por día, contra los que hoy se producen, que son cerca de 300.000 por día”.

Lo que dejó en claro también es que en Argentina están faltando equipos de perforación también por un contexto que para muchos era inesperado, se trata de la aparición en el mundo de los no convencionales de Arabia Saudita, que compite y acapara.

Según contó, Arabia cuenta con su propia “Vaca Muerta”. Es especialista dijo que “La formación se llama Jafurah. El mundo está expectante a lo que puede hacer, incluyendo en esta incertidumbre a la situación de Argentina. Arabia es muy fuerte y puede ser importante esto, aunque tiene una sola operadora contra las diez que tiene Argentina”. Allí puede estar nuestra ventaja.

Al respecto de los records, argumentó que se van a seguir rompiendo. Finalizó afirmando que “La actividad sigue creciendo. Hoy en la industria está faltando equipamiento y gente. Las proyecciones son de poder exportar petróleo por 30.000 millones de dólares en 2030, y gas a partir de 2027. Vamos a seguir rompiendo records continuamente aunque quizá haya alguna baja algún mes. Hoy lo que vemos es mejoras en las etapas de fractura y un futuro positivo con empresas que saben que se vendrá una meseta, pero que se preparan para invertir y superarla”.



Hoy se llegó a estas 1600 etapas de fractura mediante a llegar a los puntos límites y superarlos en varias ocasiones por parte de las prestadoras. Hoy se está al 90% de exigencia de equipamientos. Por eso ya se está viendo la inversión y la adhesión de más equipamientos. Sería un cuello de botella que se va a sobrepasar por las estimaciones.

¿QUÉ PASA CON LA BALANCE ENERGÉTICO DE ARGENTINA?

Por otro lado, el balance energético de Argentina hoy se logró equilibrar, según explicó Fucello. Es que el balance energético que era negativo y la proyección actual hace que sea positivo. La tarifa se fue sincerando y la necesidad de importar es menor. Por lo que eso mejora la situación. Brindó como ejemplo la situación que se daba con el gas de Bolivia, que se pagaba a 9 dólares (muy caro en relación a lo que se paga en Argentina) y se dejará de traer porque ya no va a ser necesario.

A pesar de esto, se va a seguir importando. Esto es por el pico de consumo de gas de 50% adicional que tenemos en época de invierno. Esto hay que cubrirlo y no se pueden tener gasoductos parados para solo cubrir esta demanda estacional especial. Entonces, es por eso que es más rentable importar lo que se va a usar en ese resto según contó Fucello.

También contó que “es muy claro que el gas no se puede guardar y además si vos no lo podes mover no vale nada. Argentina hoy no tiene planta de LNG, que sería lo que nos podría permitir almacenar y exportar en forma líquida por barcos. Se comprime 600 vece su tamaño y se enfría para colocar en forma de líquido en los barcos. Hay que ver qué pasa con las inversiones que se estuvieron anunciando”.

Contó que “hoy no tenemos gasoductos por ejemplo a Brasil que podría ser una forma de exportarlo. El petróleo tiene flexibilidad por eso hoy la situación es mejor en Argentina. El petróleo es un commodities por eso”.

Vaca Muerta, Neuquén 9 de abril de 2024