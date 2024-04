DEMANDARÁN A LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN EN BÚSQUEDA DE ABRIR EL BOLICHE SENS

La abogada Carla Castiglioni, representante legal del empresario dueño del boliche Sens, Nicolás Vaamonde, anunció la presentación de una demanda contra el municipio de Neuquén. Esto surge luego del rechazo administrativo a la solicitud de habilitación comercial para abrir un nuevo local bailable en el espacio donde anteriormente funcionaba el reconocido boliche Las Palmas.

En una entrevista exclusiva con AM740, Castiglioni explicó que el rechazo administrativo por parte del intendente Mariano Gaido, que deniega la apertura del nuevo establecimiento, ha llevado al equipo legal a tomar medidas judiciales para resolver el conflicto. “Hemos cumplido con este trámite haciendo las presentaciones y salió el decreto obviamente rechazando y en estos momentos estamos trabajando en la presentación de la demanda que se hará en estos días, ante el foro procesal administrativo”, indicó.

La abogada destacó la importancia de someter el caso a la justicia para garantizar un proceso imparcial y obtener una decisión acorde a derecho. “Ahora si la situación se va a ventilar ante la justicia, con un juez imparcial en el sentido que no apoya a ninguna de las partes, y que va a ver las pruebas que hay, para tomar una decisión acorde a derecho”, afirmó.

Castiglioni también mencionó la posibilidad de solicitar medidas cautelares para agilizar el proceso y suspender la disposición municipal que impide la apertura del boliche Sens. “La finalidad principal es lograr la apertura porque realmente ha hecho una inversión muy importante con la idea de ofrecer un nuevo espacio de esparcimiento en la localidad de Neuquén”, señaló.

Además, la abogada destacó la contradicción en los argumentos de rechazo por parte del municipio, que ahora sostiene que la normativa vigente valida todas las decisiones administrativas previas. “Es clara la situación de afectación y arbitrariedad que se está produciendo y todo esto lo vamos a plantear judicialmente para intentar lograr en ese ámbito, una decisión acorde a derecho”, resumió.

Finalmente, Castiglioni recordó que el boliche Las Palmas operaba con una habilitación provisoria, al igual que muchos establecimientos en la ciudad, y cerró debido a la pandemia, no por problemas de habilitación. “No veo ninguna razón con sustento jurídico para mantener este rechazo a la habilitación comercial. El propio municipio le fue exigiendo cuestiones que mi cliente fue cumpliendo debidamente y siempre se le exigía una cuestión. Si hay una cuestión de fondo me excede”, concluyó.

Neuquén, 11 de abril de 2024