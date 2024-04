RÍO NEGRO COMENZÓ A TRABAJAR EN UN NUEVO CONVENIO COLECTIVO PARA TRABAJADORES ESTATALES

La provincia de Río Negro trabaja en la conformación de un nuevo convenio colectivo de trabajo para los trabajadores estatales. El nuevo convenio reemplazará al vigente que data de 1983. En diálogo con en AM740, Lucas Pica, coordinador de los equipos paritarios del gobierno ofreció detalles sobre los avances en la negociación que comenzó esta semana

Pica destacó la importancia de la decisión política del gobernador Alberto Weretilneck de democratizar el proceso de reforma del Estado a través del diálogo con los trabajadores públicos: “Puede mandar un proyecto a la legislatura con malos votos y sacarlo o puede asumir el desafío de democratizar el proceso y discutir con los actores involucrados”, resaltó.

Además subrayó que se trata de saldar “deuda histórica” ya que este convenio “viene siendo reclamado por los trabajadores desde el año 1983 y que hoy comienza a ser una realidad”.

En relación con el contenido del convenio, Pica explicó: “El convenio colectivo de trabajo no es ni más ni menos que un compendio de derechos y obligaciones de los trabajadores en su vínculo laboral con el Estado de empleados”. Además, enfatizó que el convenio no solo abarca aspectos salariales, sino que es “mucho más abarcativo y tiene que ver con el funcionamiento de su conjunto, el Estado”.

De la primera reunión, uno de los gremios estatales mayoritarios, UPCN, no participó esgrimiendo dos argumentos: que también se discutan cuestiones salariales y tener mayoritaria de paritarios. Al respecto, Pica aseguró que el primer punto fue aceptado y ya está resuelto mientras que el segundo no será aceptado: “no vamos a imponer absolutamente nada, no va a regir ningún tipo de mayoría, lo que suceda va a suceder por consenso o no va a suceder”, resumió sobre la postura del gobierno avalada por la ley de negociación colectiva.

El gobierno nacional de Javier Milei hace mucho hincapié en la necesidad de un Estado eficiente y austero. Al respecto, Pica acordó en la premisa pero aseguró que eso se logra solo mediante evaluaciones de desempeño y controles de ausentismo: “No pueden pagar justos por pecadores, la única forma de ser justos de verdad es realizar controles de ausentismo y evaluaciones de desempeño. Si no, no hay criterios objetivos para tener ningún tipo de juicio de valor”.

“Ayer no fue una jornada más, creo que fue un paso importante para el Estado que viene, un paso importante para encontrar soluciones consensuadas, democráticas, un paso importante a requerimientos históricos de los trabajadores públicos de Río Negro”, resumió sobre la primera reunión. El próximo encuentro será el 6 de mayo, donde el gobierno prometió presentar “propuestas concretas” para continuar avanzando en la discusión del nuevo convenio colectivo de trabajo.

Río Negro, 16 de abril de 2024