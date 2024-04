PETROLEROS SE PLANTÓ ANTE EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Marcelo Rucci, secretario general del gremio de petroleros privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, expresó su preocupación por la actualidad del sector, especialmente debido al descontento generalizado por el tema del impuesto a las ganancias. En palabras de Rucci, este tributo “se lleva gran parte del esfuerzo de los trabajadores”, lo que ha generado malestar entre la gente.

Rucci destacó el papel fundamental de los trabajadores en el desarrollo de proyectos como Vaca Muerta, señalando que “hoy no estaríamos hablando de Vaca Muerta si no fuera por el esfuerzo que hizo nuestra gente”. Sin embargo, lamentó que este esfuerzo no se vea recompensado, especialmente después de haber atravesado épocas difíciles donde los salarios sufrieron reducciones drásticas.

El secretario gremial subrayó la importancia de estar alerta en todos los aspectos, enfatizando la falta de confianza en las promesas políticas. “No se puede confiar en nadie. Hoy se dice una cosa y mañana salen con otra”, expresó. En ese sentido, manifestó la necesidad de que se resuelva de manera justa la situación del impuesto a las ganancias, considerándola injusta.

Además, Rucci hizo referencia a la reciente controversia sobre los sueldos de los senadores nacionales, quienes, en medio de la compleja situación económica, se aumentaron los salarios, llegando a cobrar más de 7 millones de pesos. Al respecto, señaló la importancia de recordar quiénes son los responsables de estas decisiones y qué se votó, calificando la situación como molesta y lamentando que este tipo de acciones sean recurrentes en la política argentina.

Neuquén, 19 de abril de 2024