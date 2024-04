RÍO NEGRO BUSCARÁ PROVINCIALIZAR EL TRAMO DEL VALLE DE LA RUTA 22 PARA TERMINAR LAS ETERNAS OBRAS

El Ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, compartió, en una entrevista con AM740, detalles sobre una propuesta que está elaborando el gobierno provincial para abordar la situación crítica de la Ruta 22, una vía vital para la región que permanece en obra hace más de 15 años.

Echarren expresó su preocupación por la falta de avance en las obras comprometidas y la ausencia de directrices claras por parte de Vialidad Nacional. “Estuve en reunión con Vialidad nacional y no hay ninguna directiva clara de qué van a hacer con las obras, lo que hace a la situación aún más preocupante”, señaló.

La Ruta 22, con una extensión cercana a los 690 km, no solo enfrenta problemas de infraestructura y mantenimiento, sino que también se ha convertido en una vía cada vez más peligrosa debido al creciente volumen de tráfico, incluyendo vehículos particulares, de carga y transporte relacionados con la producción frutícola, el petróleo y la minería.

“Le alcanzamos a Vialidad Nacional un informe con los siniestros viales que tenemos registrados desde 2017 a la fecha, con la cantidad de incidentes, de muertes”, contó el ministro tratando de graficar las gestiones realizadas para buscar respuestas para la eterna obra de la ruta 22. “Es una ruta que está cada vez más complicada y que requiere de una intervención urgente“, sintetizó.

Ante esta situación, Echarren aseguró que, tal como anuncio el gobernador Alberto Weretilneck, están trabajando en una propuesta para la provincialización de la vía, por lo menos, para el tramo valletano. “Estamos viendo la posibilidad de buscar alguna alternativa de provincializarla y de ahí buscar nosotros que alternativa tenemos para finalizar todas esas tareas, dejar la ruta en condiciones y obviamente darle una respuesta a la comunidad. Pero es solo una propuesta después la decisión es del gobierno nacional”, explicó el ministro.

Respecto a las posibles fuentes de financiación en caso que se llegue a la provincialización, Echarren confió que se contemplan varias alternativas, incluyendo créditos internacionales y asociaciones público-privadas. “Tenemos claro que esto va a generar mucha expectativa, pero no tenemos alternativa. Habida cuenta de todo este escenario, estar 4 años sentados esperando a ver que va a hacer vialidad nacional o el gobierno nacional con la ruta 22, me parece que no es algo que nos corresponda como provincia y no es algo que se merezca el pueblo de Río Negro”, subrayó el responsable de Obras Públicas.

Echarren enfatizó la importancia de actuar rápidamente para resolver los problemas de la Ruta 22: “Nosotros entendemos y creemos que Río Negro se merece que se termine la ruta 22 de una vez por todas”.

Río Negro, 19 de abril de 2024