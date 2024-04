LLEGÓ EL DÍA: EXPECTATIVA POR LA GRAN MARCHA EN APOYO A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

La disputa entre las universidades nacionales y el Gobierno que conduce Javier Milei tendrá este martes 23 de abril un nuevo capítulo. Docentes, no docentes, estudiantes, organizaciones sociales, sindicatos dirán presente en la gran marcha federal en defensa de la universidad pública. En Neuquén se espera una gran convocatoria en apoyo a la Universidad Nacional del Comahue.

En la capital neuquina se confirmó que la marcha dará inicio a las 18.00, en el playón de la Casa de Altos Estudios, ubicada en Buenos Aires al 1400. Los presentes bajarán por Avenida Argentina hasta calle Alcorta, para retomar nuevamente por Avenida Olascoaga/Argentina hasta el Monumento al General San Martín, donde se realizará el acto central. Además de la presencia de los claustros universitarios, participarán de la defensa de las universidades nacionales organizaciones sociales, sindicatos estatales y privados, y diferentes fuerzas políticas.

“Estamos frente a una crisis no solo presupuestaria sino que, si se profundiza, vamos hacia una crisis estructural del sistema universitario”, dijo Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, en conferencia de prensa días atrás. Por su parte, el ex rector de la UNCO, Gustavo Crisafulli, sostuvo: “Es un momento especial en la historia argentina y es un momento particular para el sistema científico, las universidades, y también para la sociedad entera”.

Los organizadores de la marcha han recibido el apoyo de distintos sectores y esperan una convocatoria multitudinaria. Para poder facilitar la participación de los trabajadores, los gremios estatales ATE y ATEN anunciaron retiros anticipados. Los docentes podrán hacerlo desde las 17.30 horas, mientras que los empleados de la administración pública lo harán desde los 16.30.

Las movilizaciones en apoyo a las universidades nacionales tendrán lugar en distintos puntos de Neuquén y Río Negro. En Cipolletti, la marcha será a las 11 de la mañana; en Roca la concentración será a partir de las 14 y tres horas más tarde se marchará por las calles de la ciudad. También marcharán en Bariloche, Allen, San Martín de los Andes, Cutral Co, entre otras localidades.

Neuquén, 23 de marzo de 2024.