TODERO ACUSÓ AL GOBERNADOR DE NEUQUÉN DE AVALAR EL AJUSTE DEL ESTADO NACIONAL

El diputado nacional por Neuquén Pablo Todero, expresó fuertes críticas al gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, a quien acusó de avalar los ajustes del gobierno nacional a través de “su diputado” Osvaldo Llancafilo, quien voto favorablemente la Ley Bases en el congreso de la Nación.

“Lo que hicieron es realmente avalar este ajuste tremendo que está haciendo el Gobierno Nacional, porque tanto la Ley de Bases como hablar que el paquete fiscal es realmente para los neuquinos y neuquinas, y por supuesto para todos los argentinos y argentinas, mucho más ajuste” afirmó Todero durante la entrevista con AM740. Y enfatizó: “tanto Rolando Figueroa, como sus diputados, lo que hicieron es defender muy poco a los neuquinos y neuquinas, por el contrario, le tienen miedo a Milei, el gobernador, en ese miedo atroz que le tiene a Milei, va y por dos cositas que ni siquiera están aseguradas, le entrega el voto”.

Al respecto señaló: “pusieron como excusa del voto a favor la zona patagónica, que cuando votaron la zona patagónica a favor, porque se votó por títulos, lo que votaron es la privatización de todas las empresas del Estado, la transformación de todas las empresas del Estado, más allá de las que están en el listado”. Y sumó a su crítica que la zona podría desaparecer: “Le dan el aval al presidente, votando esta ley, de las delegaciones energéticas, con lo cual, al delegarle todo lo que tiene que ver con la energía, también el presidente por un decreto mañana puede sacar la zona. Es incongruente una cosa con la otra”

El diputado también criticó la falta de medidas para proteger a los jubilados y trabajadores afectados por la inflación. Recalcó que el proyecto implica “volver al impuesto a las ganancias para los trabajadores, reventar a todos los monotributistas” y que también afecta a los futuros jubilados y beneficia a los empresarios. “Habilitan, por ejemplo, en el capítulo laboral y en el capítulo fiscal, de que aquellos empleadores que no hicieron los aportes tengan un blanqueo, y que tengan la posibilidad de una moratoria sobre esos aportes que no hicieron. Ahora los jubilados y jubiladas, los que están por llegar a la edad jubilatoria, que no tienen todos los aportes, porque esos empleadores no se los hicieron, a eso le sacan la posibilidad de la moratoria”, recalcó. Y respecto a los jubilados actuales remarcó que la fórmula de ajuste por IPC desde junio no les permite recuperar el poder adquisitivo perdido en los primeros meses del año: “Les fijan el valor por IPC, pero desde junio entonces los jubilados por IPC van a quedan con este nivel de compra ue tienen hoy”

Todero expresó su esperanza de que los senadores reconsideren estas medidas y llamó la atención sobre la importancia de una representación firme de Neuquén y Río Negro en este proceso legislativo. “Primero espero que los senadores traten la ley que salió de diputados que hasta ahora vemos que lo que ellos dicen errores, para nosotros son cambios sustanciales. Y luego espero que la rechacen de plano el proyecto, y en eso los senadores de Neuquén y Río Negro como de toda la Patagonia tenen gran incidencia en este momento, a diferencia de los diputados que en porcentaje somos menos los de la patagonia”, cerró.

Neuquén, 8 de mayo de 2024