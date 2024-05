TEMBLÓ CAVIAHUE-COPAHUE: ¿HAY QUE PREOCUPARSE?

El geólogo Javier Grosso informó sobre un sismo registrado este jueves a las 11 de la mañana en la zona cercana a Caviahue-Copahue. Según el INPRESS, el sismo tuvo una magnitud de 3,2 y se caracterizó por su gran profundidad, alcanzando los 148 km.

Grosso señaló, en diálogo con AM740, que se trató de un sismo “natural” y detalló: “Cuando son tan profundos hay poco registro de percepción en la superficie, en la superficie no se nota salvo que estés muy cerca del epicentro”.

Al abordar la sismicidad natural en la región, Grosso explicó que “los sismos naturales están asociados por lo general a la cordillera de los Andes que es donde se produce la mayor cantidad de estos sismos, pero también tiembla en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, Santiago del Estero.” También añadió que “están asociados a procesos naturales que tienen que ver con que todo el subcontinente sudamericano estamos sobre una placa tectónica que va hacia el oeste, hacia Chilechile y del otro lado viene una placa tectónica que es la placa de Nazca, en sentido opuesto”.

El profesional señaló que este sismo registrado en las primeras horas del jueves no reviste ninguna gravedad, ni perjuicios y precisó que eso es lo que suele suceder con los movimientos naturales. Aunque no descartó que en algún momento se puedan producir fenómenos graves. “La sismicidad natural no es algo de lo que hay que preocuparse, excede a toda previsión humana. Es mucho más preocupante un fenómeno natural asociado también a las placas tectónicas que es el vulcanismo. No es que con los sismos nunca va a pasar nada, pero esto es sismicidad natural como ocurre hace millones de años”, cerró.

Neuquén, 10 de mayo de 2024