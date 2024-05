BRACALENTE FUE CAUTO EN LAS CRÍTICAS A ROMAN TRAS DEJAR LA UCR PARA SUMARSE A LA LIBERTAD AVANZA

El ex intendente de Allen y referente del radicalismo, Graciano Bracalente, expresó su opinión sobre la reciente afiliación del actual intendente Marcelo Román a La Libertad Avanza, dejando las filas de la UCR. Bracalente destacó: “Siempre he estado en el radicalismo aunque esté un poco convulsionado.”

En relación a la situación política del actual intendente, Bracalente: “Yo quiero ser un poco cauto porque no tengo la información de primera mano de cómo es la situación.” Respecto al contexto en el que se produce esta situación, vaticinó: “Evidentemente ha encarado el intendente algún tipo de gestión donde se ha encontrado con un frontón que le está obligando a rever su posición o tal vez le han cortado antes ese acuerdo que él tenía y por eso él está saltando el cerco”.

“No me genera una decepción porque primero está la gente, que son todos y no solo el sector que a uno lo votó. En segundo lugar, prefiero un intendente que se mueva y haga y no uno que haya que moverlo. Y en tercer lugar quisiera ver el por qué fue el condicionante para llegar a esta situación”, insistió al tomar una posición frente al golpe de timón de Román, que llegó a la intendencia con el sello del radicalismo y un gran acuerdo provincial, pero que en las últimas horas se sumó a las “fuerzas del cielo”

Bracalente también hizo hincapié en la importancia de la gestión y la necesidad de cumplir con las expectativas de la comunidad, antes que cualquier ideología o partido político: “un intendente que no da respuestas a su comunidad sea del partido que sea, está en problemas porque para eso lo votaron, para eso presentó una plataforma, para eso es que hizo acuerdos”.

Finalmente, Bracalente sintetizó sobre Román: “Yo tengo cierto aprecio por Marcelo Román, pero no tengo coincidencias”. Y explicó que tomó distancia del actual intendente tras la realización de la Fiesta Nacional de la Pera en un predio distinto al del sindicato de Camioneros. “Yo tengo mi lealtad con el sindicato de camioneros y como muestra de que no tenía esta coincidencia no fui al inicio de sesiones ordinarias al que me invitaron”, explicó y ejemplificó.

En cuanto al futuro del radicalismo, Bracalente hizo un llamado a la reflexión y la autocrítica: “El radicalismo lo primero y principal que tiene que hacer es darnos un baño de humildad, explicarle a la gente en qué nos podremos haber equivocado para llegar a una situación de este tipo, explicar por qué no vamos con candidatos propios a nivel provincial, porque no hicimos lo mismo a nivel nacional, y reemplazar esta etapa con una construcción de menor a mayor”.

Allen, 13 de mayo de 2024