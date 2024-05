DENUNCIARON QUE LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO UTILIZÓ PERSONAL NO HABILITADOS PARA LOS CONTROLES EN VACA MUERTA

Trabajadores de la Subsecretaría de Trabajo denunciaron que el pasado lunes 13 de mayo, desde el organismo, realizaron operativos sorpresas en las rutas de Vaca Muerta con personal no habilitado para esa tarea. Organismos provinciales, el municipio de San Patricio del Chañar y el sindicato de Camioneros de Neuquén fiscalizaron la regularidad de los choferes y las empresas de transporte.

“El operativo llevado a cabo por la Subsecretaría de Trabajo junto con el Ministerio de Economía, Producción e Industria fue desarrollado por personal administrativo de Inspectorías del Interior de la Provincia, a quienes se les extendieron credenciales para cumplir la tarea pero que carecen de facultad, legalidad, conocimiento técnico y legal, para poder labrar actas de infracción”, explicó un trabajador que se desempeña en las oficinas del séptimo piso de la Subsecretaría de Trabajo, en calle Mendoza 475 de Neuquén. La misma fuente, aseguró a La Carretera, que “en caso de la detección de faltas laborales en la normativa vigente, es imposible iniciar la gestión de los actos administrativos necesarios para aplicar las multas previstas dentro de la Ley 1625 Modificatoria 2264”.

El trabajador se refirió al caso se detectó un vehículo de transporte utilitario “que transportaba a 15 trabajadores provenientes de Salta que no tenían ningún tipo de registro laboral” y manifestó que “no se puede afirmar eso por el sólo hecho de que éstas personas se encuentren viajando de una provincia a otra, la normativa laboral establece que para labrarse un acta de infracción laboral y el incumplimiento de las normas y regulaciones laborales, deben detectarse hechos in situ; caso contrario el acta labrada, por carecer de valor legal, puede ser objeto de impugnación, constituyéndose en un acto ilícito y por consiguiente nulo”.

El denunciante manifestó que la falta de inspectores se debe a la desidia de las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo que “decidieron enviar al personal idóneo a su casa, sin ningún tipo de función”. El trabajador explicó que desde hace varias semanas hay un conflicto entre el personal y las autoridades por una pérdida de gas en el séptimo del edificio. “Pasan los días y no arreglan nada, no queremos otro Aguada San Roque” dijo, y agregó: “Prefieren mandar al personal a la casa, traer a personas que no están habilitadas para tareas de control, en vez de solucionar rápido el problema para que hagamos nuestro trabajo”.

Neuquén, 15 de mayo de 2024.