OSVALDO LLANCAFILO: “EL MPN TIENE QUE IR A UNA LÓGICA FRENTISTA”

La dirigencia y referentes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) están transitando una etapa de reorganización y autoconvocatorias para debatir y analizar la realidad política local y nacional. Este proceso, que se está dando en las 57 localidades de la provincia, busca posicionar al MPN de cara a los desafíos electorales del 2025 y 2027. “Estamos transitando una etapa donde la dirigencia, los referentes, hombres y mujeres se están organizando, se están dando sus propias convocatorias”, mencionó Osvaldo Llancafilo, diputado nacional y dirigente del partido.

En una nota realizada en la AM740, Llancafilo reconoció que la derrota en las últimas elecciones “no es cualquier derrota” y detalló: “el gobienro provincial en estos poco más de 60 años de la historia neuquina ha sido gobernada por el Movimiento Popular Neuquino, entonces no es cualquier derrota”. Y reflexionó: “Muchos opinamos que se tendría que haber generado un debate interno en términos orgánicos, que no ocurrió”. En respuesta, se han realizado reuniones en diversas localidades para escuchar y recabar opiniones de afiliados y referentes del partido.

El presidente del MPN, Omar Gutiérrez, ha sido convocado por el gobernador para formar parte del directorio de YPF, y según el diputado nacional por el MPN eso ha contribudo al desconcierto que se vive puertas adentro del partido. “El partido estaba dormido y con los intercambios que tuvimos estos días de ataques se despertó”, indicó Llancafilo y analizó “mientras estuvimos en el poder no tuvimos la capacidad de reinventarnos, no tuvimos la capacidad de leer lo que socialmente estaba pasando”

El representante del partido provincial reconoció que desde hace años se ve una disminución en el caudal de votos del MPN en las elecciones y según consideró eso se debe a una “alianza escondida” representada por las listas colectoras: “Si mirás la composición de la legislatura en los últimos años siempre terminamos compartiendo con otras fuerzas políticas que colectaron votos para la formula ejecutiva provincial. El esquema colectoras sale de la identidad propia y la termina compartiendo con otras fuerzas politicas”.

En contraposición con ese esquema, Llancafilo planteó la necesidad de alianzas o frentes que integren al MPN: “Si el MPN no se reagrupa, genera el debate y busca socios de cara al 2025 yo creo que tiene muchas chances de hacer una muy mala elección el año que viene, en cambio si va a través de un frente, de una alianza, buscando la defensa de Neuquén, trabajando por Neuquén con otros socios que tenemos de partidos distritales, tenemos muy buenas chances”, señaló tajante.

“El MPN se auto-atacó desde el momento en el que no desarrolló una interna que garantizara igualdad de oportunidades para todos. Hoy hay que darle la razón a Rolando Figueroa porque no dimos competencia interna electoral ni construimos desde ahí. Yo no me he fanatizado con Figueroa, estoy haciendo un análisis de la realidad” señaló Llancafilo. Y siguió: “no hay que buscar fantasmas, ni responsabilizandonos sobre lo que pasó. Hay que pensar en el futuro y la manera de hacerlo es viendo este gesto de grandeza de un compañero que se formó dentro del MPN y que en algún momento no se sintió contenido, generó un frente electoral, ganó las elecciones y hoy como gobernador tranquilamente podría cerrar la puerta. Sin embargo abrió la puerta”.

Respecto al futuro del partido provincial, el diputado nacional aseguró: “El MPN tiene que ir a una lógica frentista de alianza electoral y de quién estamos más cerca de una alianza pensando en Neuquén es de Rolando Figueroa. No es traicionar nada, es no desconocer lo que está pasando socialemente en la provincia de Neuquén”. Y en ese sentido se refirió a una reunión entre el gobernador Figueroa y referentes del MPN: “El poder territorial va a estar sentado con Rolando Figueroa que ha tenido la grandeza de abrir los brazos”.

Neuquén, 30 de mayo de 2024