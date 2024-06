CAMPAÑA SOLIDARIA PARA LA FAMILIA DE BENJAMÍN, EL NENE QUE MURIÓ EN UN INCENDIO EN NEUQUÉN

En la noche del miércoles, un trágico incendio en Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén resultó en la muerte de Benjamín, un niño de cinco años. El siniestro ocurrió alrededor de las 22:30 horas debido a una falla en una estufa eléctrica, mientras el pequeño dormía y no pudo ser rescatado a tiempo.

En diálogo con AM740, Rubén, un vecino del barrio expresó su pesar y preocupación por la precariedad en la que viven: “Lamentablemente tuvimos que padecer esta pérdida tan grande para todo el barrio, lo sentimos todos en el barrio porque todos vivimos más o menos parecido, el barrio es precario”.

El barrio enfrenta serios problemas de infraestructura, lo que contribuye a estos trágicos eventos. “Acá la gente se calefacciona con leña y estufas eléctricas y por ahí con una conexión clandestina llegan a pasar estas cosas, se calientan los cables en una casilla y se prende fuego todo”, explicó Rubén. Además, destacó la sobrecarga en las líneas eléctricas: “Nosotros venimos pidiéndole a las autoridades que hagan algo, que cambien las líneas de electricidad porque están hechas para una población de 120 familias y hay más de 1200 hoy en el barrio, entonces los transformadores no dan abasto”.

La situación del barrio se ha visibilizado aún más con esta tragedia. “Por abajo de nuestro barrio, pasan caños de gas y de petróleo pero nosotros no podemos tener gas natural. Ese gas para todo Neuquén no existe para nosotros”, lamentó Rubén. La necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades es evidente, especialmente ante la inminencia del invierno: “el invierno viene crudo y ojala no pase otro siniestro mas, por eso le pedimos a las autoridades que se hagan presentes en el barrio”, subrayó el vecino.

La comunidad se ha unido para apoyar a la familia de Benjamín, que perdió todo en el incendio. “Estamos haciendo esta colecta para ayudar a esta familia, pero también venimos haciendo una colecta con la mutual de la policía hace 20 días para ayudar a más gente”, explicó Rubén. Y detalló: “la familia de Benjamín necesita todo. Estamos pidiendo colaboración con ropa de abrigo, zapatillas y sobre todo lo que estamos pidiendo ahora son muebles, electrodomésticos, platos, ollas, perdieron todo. Hay que empezar de cero con la familia”. Así como también informó que ya se consiguieron colchones y frazadas y que el gobierno provincial se comprometió a colaborar en las mejoras en la vivienda. Las donaciones se están recibiendo en el comedor ubicado en Lúpulo y El Maíz, y también se puede contactar a Rubén por mensaje de whatsapp al 299 4208240.

Neuquén, 31 de mayo de 2024