SAN ANTONIO OESTE: DENUNCIARON PENALMENTE AL INTENDENTE POR GASTOS FRAUDULENTOS

En San Antonio Oeste, la gestión del intendente Adrián Casadei fue puesta bajo escrutinio debido a acusaciones de gastos fraudulentos en la organización de la Fiesta del Golfo. Fabio León, presidente del partido Compromiso Ciudadano, sacó a la luz en La Carretera posibles irregularidades en los contratos y pagos realizados durante el evento, desatando una controversia que podría tener serias implicaciones legales y políticas.

La polémica comenzó con la declaración de emergencia económica en la región, situación que llevó al municipio a contratar una productora privada para organizar la Fiesta del Golfo. Según el convenio firmado, la productora debía asumir todos los costos y beneficios de la fiesta, incluyendo los gastos relacionados con los artistas. Este acuerdo fue respaldado por un decreto firmado por el intendente y aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante.

Sin embargo, León destacó que aparecieron tres facturas que contradicen este acuerdo. “Aparecieron tres facturas de los artistas que se alojaron en Las Grutas, cuando el convenio establecía que todos los gastos debían ser cubiertos por la productora. Esto generó un gasto de 1.649.000 pesos en alojamiento que no debía ser pagado por el municipio”, afirmó.

En una sesión del Concejo Deliberante, el contador del municipio aseguró que los gastos no fueron cubiertos con fondos municipales, sino con un ingreso de 10 millones de pesos provenientes de un patrocinador privado. Sin embargo, Fabio León cuestionó la legalidad de este movimiento financiero, argumentando que dichos fondos no pasaron por el Concejo Deliberante para su aprobación.

“Esos 10 millones de pesos no están legalmente acreditados. El municipio insiste en que no pagó un solo peso, pero las transferencias bancarias hacia los hoteleros están registradas y forman parte de la denuncia”, explicó León.

La situación llevó a Compromiso Ciudadano a solicitar una investigación judicial para determinar si el intendente y sus funcionarios excedieron sus facultades y violaron los deberes de su cargo. “La justicia debe investigar si hubo un perjuicio económico para el municipio y si se benefició indebidamente a la productora”, declaró León.

Además, el concejal destacó que la falta de solvencia económica de la productora para cubrir los gastos acordados demuestra que no estaba capacitada para manejar un evento de tal magnitud, como la Fiesta Nacional del Golfo Azul. “Si la productora no tenía la capacidad económica para pagar 1.649.000 pesos en alojamientos, no debería haberse hecho cargo de la fiesta”, argumentó. La falta de una respuesta oficial del intendente incrementó la presión pública para que se aclaren los hechos. “Esperamos que el intendente brinde una conferencia para explicar esta situación. Los fondos públicos son importantes y no podemos seguir permitiendo que estas irregularidades pasen desapercibidas”, finalizó León.

San Antonio Oeste, 3 de junio de 2024