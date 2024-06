INTENDENTES RIONEGRINOS PIDIERON EN NACIÓN SUBSIDIOS PARA EL TRANSPORTE

Los intendentes de Bariloche, Cipolletti y Viedma, Walter Cortés, Rodrigo Buteler y Marcos Castro respectivamente, se reunieron en el Congreso con diputados y senadores para exigir la restitución de los subsidios al transporte público de pasajeros. En una entrevista con AM740, Cortés expresó la urgencia de obtener esta asistencia financiera para evitar que los municipios deban cubrir los costos, lo que afectaría otros servicios esenciales.

Dijo que “varios intendentes reclamaron fondos a Nación. Si este pedido se trata, vamos a tener una posibilidad de alivio. Si no, vamos a tener que pagar desde la municipalidad, lo que se traduce en un impacto directo al vecino común”, afirmó Cortés. El intendente subrayó la desproporción en la distribución de subsidios, señalando que la mayoría se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Dijo que “es injusto el subsidio y los costos de Buenos Aires. Más de una vez quedaron desiertas las licitaciones para el transporte en nuestra zona por las condiciones que hay”.

Cortés también destacó las dificultades particulares de Bariloche, donde la geografía y las condiciones climáticas agravan la situación. Sostuvo que “la gente humilde vive en el alto, donde hace más frío y está muy lejos del centro económico”. Según el intendente, esta distribución geográfica hace que el transporte sin subsidios sea una carga insostenible. “La forma más atractiva para el privado es con subsidios, no hay otra”, enfatizó.

Finalmente, el intendente de Bariloche expresó su determinación de seguir luchando por los recursos necesarios para su ciudad. Dijo que “la paciencia se está agotando. Somos tan argentinos como cualquiera. Es difícil plantarse, es desgastante. Cuesta mucho empezar a ordenar. Con los actores que tenemos y un estatuto que no nos deja poner orden ni echar, no es fácil. No me van a ganar, jamás. Vamos a laburar y vamos a hacer que los que cobren sean los que trabajan y lo merecen”, concluyó Cortés.

Bariloche, 5 de junio de 2024