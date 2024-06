FIN DE SEMANA LARGO Y EL DÍA DEL PADRE: ¿CÓMO LO VIVEN LOS COMERCIOS DE CIPOLLETTI?

Los comercios de Cipolletti abrirán sus puertas el domingo y el lunes para aprovechar las ventas del Día del Padre, estimó José Luis Bunter, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti (CCIC). Los comerciantes esperan generar un aumento significativo en sus ventas con diversas promociones, en un escenario complicado por la baja del poder adquisitivo.

En una entrevista realizada en AM740, Bunter destacó: “Los comercios en general abrirán domingo y lunes apostando al día del padre y para generar una diferencia en el tema de ventas. Hay muchas promociones con todos los medios de pago.” Sin embargo, señaló que los descuentos más grandes serán en efectivo debido a las retenciones de los pagos electrónicos.

Bunter mencionó que el alto costo de funcionamiento es un desafío para las pymes. “El problema más grande que hay una pyme es el costo de funcionamiento,” explicó. “Si no se prevé un movimiento que genere cubrir el costo de funcionamiento, yo creo que muchas actividades, cerca del fin de semana que viene, van a optar por tener las puertas cerradas.”

Aunque Cipolletti no es un destino turístico, su oferta gastronómica atrae visitantes de localidades cercanas. “No somos un sector de turismo receptivo ni siquiera de paso, pero sí muy atractivo en la parte gastronómica,” afirmó Bunter. No obstante, observó que el movimiento de personas no se traduce en compras significativas debido al bajo poder adquisitivo.

La situación económica es compleja tanto para los comerciantes como para los consumidores. “El costo de funcionamiento es alto porque aumentaron las responsabilidades de las actividades económicas, los alquileres se fueron de una forma desmedida y descontrolada,” dijo Bunter. A pesar de estos desafíos, los comercios apuestan a las ventas de último momento para mejorar su situación.

Cipolletti, 14 de junio de 2024