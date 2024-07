CAMIONEROS RÍO NEGRO SE PLANTÓ ANTE EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y COMENZARÁ CON MEDIDAS

El sindicato de camioneros de Río Negro volvió a fijar su postura contra el impuesto a las ganancias. Fue tajante mediante la opinión de su Secretario General Gustavo Sol, esgrimiendo que irá en contra de la restitución de este impuesto que considera injusto y desleal. Desde el Sindicato de Camioneros de Rio Negro, se habla directamente de repudio a este hecho clave que anunció el gobierno nacional.



Gustavo Sol aseguró que “vamos a defender nuestros derechos laborales, como lo hemos hecho siempre. Ratificamos nuestro pensamiento para que quede claro en todos los lugares y ámbitos. Para nosotros el salario no es ganancia”. Además, agregó que “se trata de una situación injusta para todos los trabajadores que son alcanzados. Es algo que va contra lo que se ganaron con el sudor de la frente y el sacrificio de no ver a sus familias. Nosotros los camioneros sabemos de dejar cosas de lado por el bienestar de nuestra familia por lo que nos duele mucho esta situación”.



También explicó que todo esto se suma a un contexto muy desfavorable para los trabajadores que vienen aguantando la inflación, la crisis y la desocupación. Contó que “nos duele que nos hayan eliminado la deducción adicional por zona desfavorable del 22% de nuestra zona patagónica y que nos hayan suprimido el mínimo no imponible, sumado a lo que nos hacen con las horas extras y aguinaldos”.

Finalmente, expresó que “vamos a manifestarnos y trabajar para que el impuesto a las ganancias no vuelva en ninguna de sus formas”. En este sentido adelantó que ya se está en la etapa de planificación junto a los gremios nucleados en la CGT para comenzar con las medidas de fuerza y manifestaciones.

Río Negro, 5 de julio de 2024