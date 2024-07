POLÉMICA ENTRE DIPUTADOS Y EL INTENDENTE DE ALLEN ROMÁN: “INTENTÓ SALVAR LA ROPA”

El intendente de Allen, Marcelo Román, participó este miércoles en una reunión en la Legislatura de Río Negro en el marco del proceso de renegociación de los contratos petroleros. Durante su intervención, Román instó a los legisladores a “legislar para el pueblo, para toda la provincia,” solicitando una revisión de las leyes de regalías que Allen recibe desde 2004, las cuales, según el intendente, no se ajustan al actual contexto de producción de hidrocarburos.

Román también pidió un incremento del bono que percibirá Allen una vez aprobada la ley de renegociación, proponiendo que se aumente del 10% al 20%. Para respaldar su solicitud, presentó dos mil firmas de vecinos que apoyan la iniciativa.

Desde Juntos Somos Río Negro (JSRN), la interrupción de Román fue considerada inapropiada. El presidente del bloque de JSRN, Facundo López, calificó la acción del intendente como “un acto torpe, fuera de tiempo y lugar,” y le sugirió que se asesore correctamente sobre el tema de regalías hidrocarburíferas.

López expresó en diálogo con La Carretera: “El intendente debería haber estado presente en una reunión previa que se realizó con los intendentes de los municipios productores. Hubiese estado bueno, intendente, que haya estado en la reunión que se llevó a cabo con los intendentes de los municipios productores exclusivamente.”

Además, López aclaró que la legislatura estaba tratando la prórroga de las concesiones hidrocarburíferas con las operadoras, no una ley de regalías. También destacó que el problema de Oldelval, que no paga tasas en Allen, es un asunto local que debe resolverse a través del Concejo Deliberante y no mediante leyes provinciales.

El legislador agregó: “No sé lo que quiso hacer. Para mí que intentó salvar la ropa porque no fue a la reunión de intendentes ni a la que se hizo en la Secretaría de Energía en Cipolleti.” Subrayó que los municipios productores de hidrocarburos son los que deben acordar los porcentajes y enfatizó que los recursos no son de los municipios, sino que constitucionalmente corresponden a las provincias. López explicó: “Es la provincia de Río Negro, en una concepción municipalista, la que decide ceder o compartir el 10% con los municipios que producen estos recursos.”

La reunión en la Legislatura fue un paso más en el proceso de renegociación de los contratos petroleros, un tema crucial para la provincia de Río Negro. Las diversas partes involucradas en la discusión deberán llegar a un acuerdo que beneficie tanto al pueblo rionegrino como a las empresas petroleras.

Río Negro, 11 de julio de 2024