IMPUESTO A LAS GANANCIAS: AVAL A LA CAUTELAR DE ATE

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, anunció que el fiscal del estado de Neuquén avaló la medida cautelar presentada por el sindicato contra la retención del impuesto a la cuarta categoría. “Nosotros hemos hecho dos presentaciones, una en el fuero federal y una en el fuero local, destacando la ilegitimidad de la norma con la que se pretende retener el impuesto a la cuarta categoría”, explicó Quintriqueo en diálogo con AM740.

ATE presentó una impugnación por inconstitucionalidad al artículo 5 de la ley del paquete fiscal, argumentando que solo fue aprobada por una de las cámaras. “Si bien la Cámara de Senadores hizo la revisión del proyecto de ley, no tuvo tratamiento ni aprobación en lo que respecta a la retención de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias”, detalló Quintriqueo. Además, señaló que se planteó la autonomía de la provincia, ya que una ley local de 2022 exceptuaba el 40% del salario de esa retención.

La jueza dio vista al Estado provincial, y el fiscal de Estado avaló el pedido de inconstitucionalidad presentado por ATE. “Estamos esperando la resolución que en estos días la jueza deberá tomar”, indicó Quintriqueo. “Partimos de la ilegalidad y la ilegitimidad de la ley. Entrar a discutir qué sector sí y cuál no es entrar en el reconocimiento de la ley, y el problema de fondo es que es una ley que nunca nació porque no tuvo la aprobación de las dos cámaras”.

Si la jueza da lugar a la cautelar, la ley no tendría efecto y no se producirían los descuentos. “Los compañeros están conformes con el trabajo que venimos realizando para defender que nuestro salario no es ganancia”, afirmó Quintriqueo. Además, anticipó que, de avanzar la causa, se deberán sentar a discutir con otras organizaciones afectadas cómo frenar las “políticas de regresión”.

Neuquén, 2 de julio de 2024