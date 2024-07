NEUQUÉN: PROPONEN QUE LAS JORNADAS INSTITUCIONALES SE REALICEN FUERA DEL HORARIO DE CLASES

En la provincia de Neuquén, la diputada Brenda Buchiniz, integrante del espacio político La Libertad Avanza, se sumó a una propuesta que busca que las jornadas institucionales docentes se realicen fuera del horario de clases. Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente preocupación por el incumplimiento del calendario escolar, que establece 180 días de clases obligatorios para los alumnos.

En una entrevista con AM 740 La Carretera, Buchiniz comentó: “No entiendo por qué las jornadas de los docentes tienen que ser en días de semana y suspender las clases. Deberían ser en contraturno o, en su defecto, un día sábado”. La diputada enfatizó la necesidad de que los estudiantes estén en las aulas y reciban una educación completa, cumpliendo con los días establecidos por ley.

La propuesta, originada por otra autoridad legislativa pero apoyada por Buchiniz, busca responder a la inquietud de los padres y mejorar la calidad educativa. “Tenemos que trabajar para que los chicos cumplan con los 180 días adentro de las aulas. Necesitamos que los chicos se eduquen, que estén en las aulas”, agregó la diputada.

La diputada también hizo referencia a las estadísticas alarmantes compartidas por el grupo de Padres Organizados de Neuquén, que indican que en los últimos 20 años nunca se cumplieron los 180 días de clases. En el primer semestre de este año, los alumnos solo asistieron tres semanas completas de lunes a viernes, lo que pone en evidencia la necesidad urgente de revisar y ajustar el sistema educativo.

Durante la entrevista, Brenda Buchiniz mencionó que esta situación no solo afecta a los alumnos, sino también a los docentes y a la calidad educativa en general. “Los docentes ya por sí mismos tendrían que estar cumpliendo con el plan de educación de nuestros hijos. También es cierto que los salarios de los docentes tendrían que ir un poquito mejor”, reconoció.

La resistencia a este tipo de cambios no es nueva, y la diputada es consciente de ello. “Hay una resistencia fundamental de los gremios, pero en algún momento tenemos que dar esta discusión y dejar de ser rehenes de las decisiones gremiales”, manifestó. Además, resaltó que muchos docentes, aunque no lo expresen abiertamente, podrían estar de acuerdo con la necesidad de cambiar el sistema actual, ya que ellos mismos son padres y entienden la importancia de una educación continua y de calidad.

Brenda Buchiniz también subrayó que, más allá de las discusiones políticas, es crucial que todos los sectores se unan para mejorar el sistema educativo. “Tenemos que ponernos en serio a dar estas discusiones. Todos los sectores deben sentarse a la mesa, incluidos los padres autoconvocados”, afirmó.

Por otro lado, la diputada mencionó que, si bien ella no forma parte del Ejecutivo, apoya firmemente cualquier iniciativa que busque mejorar la educación y asegurar que los alumnos reciban los contenidos necesarios. “Los chicos que no se educan no pueden elegir qué quieren ser en la vida, no pueden progresar”, concluyó.

Neuquén, 29 de julio de 2024