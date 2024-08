TARIFAZOS ELÉCTRICOS: EMPRESARIOS DE RÍO NEGRO CONVOCARON A UNA MARCHA

La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) decidió tomar medidas rásticas ante los aumentos exorbitantes en las tarifas de energía eléctrica. Bajo el lema “¡Basta, no damos más!”, la organización convocó a una serie de manifestaciones en toda la provincia, programadas para este miércoles 31 de julio a las 18 horas. El objetivo de estas movilizaciones es presionar al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para que revoque las resoluciones que permitieron a EDERSA implementar incrementos superiores al 300%.

José Luis Bunter, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, dialogó con AM740 La Carretera para dar más detalles sobre la situación. “Convocamos a marchar en Río Negro por esta suba excesiva en las tarifas de luz. Venimos haciendo reuniones, presentando notas y un recurso administrativo de 31 páginas argumentando toda la problemática, pero no hemos recibido respuesta del EPRE”, expresó Bunter.

El descontento no es nuevo. Las organizaciones empresariales intentaron, sin éxito, obtener explicaciones sobre la justificación de estos aumentos que colocaron a Río Negro como una de las provincias con las facturas de luz más caras del país. Según Bunter, “no entendemos por qué Río Negro tiene que tener la factura de luz más cara del país.Hemos visto facturas que pasaron de 15 millones a 45 millones de pesos. Esto es insostenible”.

Bunter resaltó la gravedad de la situación para las pymes, que constituyen el motor económico de la región. “El 70% del trabajo registrado en el país lo tienen las pequeñas pymes. No podemos trasladar estos costos a los precios de nuestros productos sin afectar los sueldos de nuestros trabajadores. Esto es insólito”, afirmó.

Además de las movilizaciones, la FEERN no descarta recurrir a medidas legales si no obtienen una respuesta favorable. “Estamos en un punto límite. El próximo paso sería un recurso de amparo”, adelantó Bunter.

La situación despertó interés en algunos sectores políticos, aunque Bunter lamentó que el apoyo no sea mayoritario. “Algunos legisladores se han manifestado a nuestro favor, pero son los menos. Parece que se cierran en bloques y no hay representación del pueblo”, criticó.

“Hemos visto casos extremos, como una radio que pasó de pagar 800.000 pesos a 2.400.000 pesos en un mes. Estos incrementos son imposibles de asumir”, señaló Bunter. El impacto de estos tarifazos no se limita a las empresas. Los usuarios residenciales también experimentaron aumentos significativos en sus facturas, lo que reduce su poder adquisitivo y afecta la economía local. “Estos aumentos le quitan poder adquisitivo al trabajador y disminuyen el movimiento económico en las pequeñas localidades”, explicó Bunter.

Río Negro, 31 de julio de 2024