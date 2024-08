LA CARRETERA CUMPLE 13 AÑOS: CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA RADIO SINDICAL DEL PAÍS

La radio AM740 “La Carretera”, la primera radio sindical del país, celebra su 13° aniversario. Creada por el Sindicato de Camioneros de Río Negro, su transmisión llega a Río Negro, Neuquén y el sur de La Pampa, brindando compañía e información a miles de trabajadores y comunidades.

Gustavo Sol, secretario general del Sindicato de Camioneros de Río Negro, destacó la importancia del trabajo realizado por la emisora: “Es muy importante el trabajo que realizan acompañando a cada uno de los trabajadores camioneros que desarrollan su actividad tanto en la actividad petrolera como en larga distancia. Es una gran compañía la AM y que estén un año más en el aire es muy importante. 13 años es un montón y se ve reflejada la visión de Rubén Belich de armar una cosa más, fue un visionario y que hoy cumpla 13 años, nuestra radio La Carretera es un logro importantísimo”.

Sol también subrayó la apertura de la radio hacia la comunidad: “La visión de plantear la radio desde un punto de vista que no sea solamente sindical sino que sea abierta a la comunidad e informar llegando a esos lugares donde no llega nadie, en los parajes se manejan mucho por la radio, todos los mensajes que le llegan son por radio y es por las AM y eso es un servicio a la comunidad. Felicitarlos por el trabajo que hacen diariamente, que es impecable”.

Pablo Sierra, delegado de NRG, también envió su saludo: “Quería saludar a la 740, desearle un muy feliz cumpleaños a la 740, 13 años de puro éxito. Felicitarlos por hacer posible los 13 años de esta radio que también nos dejó nuestro secretario gremial Rubén Belich”.

Los concejales Addamo Gustavo, Crespo Marta, Figueroa Fabián, Pennesi Guillermo y Sánchez Blanca Agustina también se sumaron a los saludos, felicitando a la radio y su equipo por su labor diaria: “Queremos hacerles llegar nuestro saludo y felicitación por el 13 aniversario de la radio AM740 — La Carretera. Hacemos extensivo el saludo a todos aquellos periodistas, locutores y equipo técnico que acompañan con su labor diaria para lograr su emisión durante estos 13 años de trabajo e información a la ciudadanía, acompañando el crecimiento de medios de comunicación independientes con la fuerza de todo lo que ello implica”.

Allen, 25 de agosto de 2024