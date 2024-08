¿CÓMO SE PREPARA RÍO NEGRO PARA RECIBIR LA MEGAINVERSIÓN DE LA PLANTA DE GNL?

Tras la confirmación de la mega inversión de Petronas de la planta de GNL en Río Negro, el legislador Facundo López de JSRN subrayó los próximos pasos que la provincia deberá dar para aprovechar al máximo esta oportunidad histórica.

“Ahora viene lo más lindo”, dijo López en diálogo con AM740, refiriéndose a la necesidad de establecer un marco jurídico e invertir en infraestructura para que tanto la empresa como las localidades puedan desarrollarse adecuadamente.

El gobernador Alberto Weretilneck reunió a su gabinete para delinear las acciones a seguir, haciendo hincapié en que la provincia debe adelantarse a las necesidades del proyecto y no ser arrastrada por él. Entre las prioridades está la construcción de tres nuevas escuelas: un jardín de infantes, una escuela primaria y una secundaria técnica. También se trabajará en la creación de una ley de puertos, dado que la concesión del puerto de San Antonio finalizará en 2028. “El puerto lo va a administrar un privado. No queremos que personas que no saben del tema metan la mano. Necesitamos que lo maneje alguien que sepa del tema”, aclaró López, agregando que no se permitirá la participación de sindicatos en la administración del puerto.

Además, se planea ofrecer 4.000 hectáreas a la Petronas para desarrollar el puerto y ejecutar obras de gas en la localidad, así como construir una nueva ruta desde la Ruta 3 hasta el puerto. Todo esto, asegura López, es esencial para que el proyecto sea sustentable y brinde beneficios a largo plazo para la provincia.

La inversión también requerirá una fuerte participación privada, ya que se necesitarán servicios para los 300 tripulantes que llegan en cada barco y están 30 días en tierra, desde gomeros hasta restaurantes y farmacias. “La mega obra traerá mucho cambio y desarrollo para las localidades del Alto Valle, especialmente cuando en noviembre comience la segunda parte del gasoducto desde Allen a Chelforo”, afirmó López. El legislador concluyó destacando que esta inversión será clave para que la provincia despegue y se fortalezcan otros proyectos, como la producción minera en Calcatreu.

Río Negro, 14 de agosto de 2024