PELIGRAN INVERSIONES Y EMPLEOS EN EL MEDANITO

La estabilidad económica de 25 de Mayo entró en estado de alerta. El intendente, el Concejo Deliberante, empresas petroleras, pymes y sindicatos mantuvieron una reunión de urgencia en el municipio. El eje central fue la preocupación por el futuro del área hidrocarburífera El Medanito.

La situación actual de Pampetrol genera dudas en el sector. Los actores locales denuncian una falta de definiciones claras sobre el plan de inversiones para la zona. Esta parálisis administrativa pone en riesgo la continuidad de la actividad en uno de los yacimientos más importantes de la región.

Durante el encuentro, se expuso un diagnóstico crudo. Cualquier demora en las inversiones golpeará directamente a la estructura económica local. Las pymes de servicios temen un freno en la contratación. Además, peligran puestos de trabajo directos e indirectos. La recaudación vinculada a los hidrocarburos es vital para el presupuesto de la localidad.

“La falta de previsibilidad es nuestra mayor amenaza”, coincidieron los representantes sindicales y empresariales. El sector privado advirtió que la inacción estatal afecta la planificación a largo plazo.

Ante la gravedad del escenario, los participantes acordaron una estrategia conjunta. El bloque local decidió impulsar gestiones inmediatas ante la Legislatura Provincial. El objetivo es exigir respuestas concretas y garantías que permitan sostener el ritmo de producción.

La reunión finalizó con un pedido unánime de certidumbre. El sector privado y el poder político local buscan evitar que la transición en la operadora estatal se convierta en una crisis laboral. El Medanito no solo produce energía; es el motor que sostiene el crecimiento de toda la zona. La comunidad espera ahora una respuesta política que garantice el trabajo y la inversión.