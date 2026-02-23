MEOPP ART ADQUIERE EDIFICIO PROPIO PARA SU NUEVO CENTRO MÉDICO EN NEUQUÉN

La primera ART Mutual Solidaria de Argentina marcó un hito institucional al adquirir su propio edificio en la capital neuquina. El inmueble se ubica en la calle Tierra del Fuego 424, a metros de la transitada arteria Perticone. Esta inversión busca poner en marcha el Centro Médico de MEOPP ART para robustecer la atención sanitaria de sus beneficiarios. El objetivo principal es ofrecer una cobertura integral y personalizada que elimine las demoras de los intermediarios.

Esta iniciativa se integra en un ambicioso plan de fortalecimiento que la entidad desarrolla para aumentar sus prestaciones directas. Las instalaciones proyectadas incluyen consultorios médicos, odontología, atención psicológica y un gimnasio terapéutico para kinesiología. Se estima que el nuevo centro tendrá una capacidad resolutiva altísima para los siniestros laborales más frecuentes. Aproximadamente el 80% de las patologías habituales de la actividad petrolera se podrán tratar dentro del mismo establecimiento.

Marcelo Rucci, presidente de MEOPP ART Mutual, destacó el valor de este avance en un contexto económico complejo para el sector. “La mayoría de las ART están atravesando dificultades, por eso tenemos que trabajar en conjunto para dar respuestas”, afirmó el dirigente. Rucci subrayó que, aunque el sindicato y la mutual poseen autonomía, comparten una visión común centrada en el bienestar del afiliado. El directivo también señaló que el edificio cumple con todas las condiciones técnicas necesarias para iniciar su operatividad inmediata.

El gerente general de la entidad, Gonzalo De la Sierra, brindó precisiones sobre la optimización de los servicios médicos en el área metropolitana. El ejecutivo explicó que buscan fortalecer la oferta propia para mejorar la calidad de atención de cada trabajador bajo su cobertura. “Estamos aumentando las prestaciones directas, especialmente en rehabilitación traumatológica, que es donde tenemos mayor demanda”, explicó el funcionario. De la Sierra insistió en que el modelo mutual permite una gestión más ágil y cercana a la realidad del accidentado.

Inversiones, pese al contexto

La viabilidad financiera de esta compra se fundamenta en una administración eficiente de los recursos y la reducción de la litigiosidad. El recupero de fondos vinculados a fraudes contra el sistema permitió canalizar capital hacia infraestructura sanitaria de última generación. Al respecto, De la Sierra aseguró: “Todo lo que optimizamos lo reinvertimos en más y mejores prestaciones para los trabajadores”. Esta lógica de reinversión social diferencia a la mutual de otras aseguradoras tradicionales que operan actualmente en el mercado nacional.

La apertura de este centro médico representa una apuesta firme al crecimiento de Neuquén en un escenario generalizado de ajustes. Mientras otras empresas reducen sus servicios, MEOPP ART decide expandir su capacidad instalada y su presencia territorial. Este paso consolida un modelo solidario que prioriza el tratamiento humano y técnico de la persona por sobre la rentabilidad financiera. La consolidación de este espacio sanitario posiciona a la entidad como un actor central en la seguridad social de la región patagónica.