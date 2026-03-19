La Carretera

La senadora neuquina por La Libertad Avanza, Nadia Márquez, fue elegida por unanimidad para presidir la Comisión de Legislación General. Este nombramiento tiene gran relevancia para la representación de Neuquén en el Congreso de la Nación. El cuerpo legislativo que ahora encabeza Márquez es considerado una pieza fundamental para la estructura jurídica de la Cámara Alta.

Por esta comisión deben transitar la mayoría de las iniciativas que pretenden modificar el marco normativo estructural de la Argentina. Dada su naturaleza, el espacio funciona como un filtro estratégico y administrativo de los proyectos de ley. Esta designación posiciona a la legisladora en un lugar de alta visibilidad y toma de decisiones dentro de la agenda oficialista.

La conducción de Márquez resulta clave para el avance del plan de transformación impulsado por la gestión de Javier Milei. Al ser una comisión con carácter “llave”, su rol será moderar e impulsar las herramientas legales que el Poder Ejecutivo considera prioritarias. El nombramiento refleja, además, la consolidación política de la provincia de Neuquén en el esquema de poder nacional.

Luego de su designación, la senadora manifestó su gratitud y subrayó la importancia de la tarea encomendada. “Es un honor y un desafío inmenso asumir la conducción de una comisión tan determinante para el cambio que votaron los argentinos”, señaló Márquez. En su discurso, destacó que la prioridad será brindar soluciones legislativas que respondan a la voluntad popular actual.

Finalmente, Márquez aseguró que su gestión se centrará en la transparencia y en la eliminación de obstáculos administrativos. Su meta principal es dinamizar el trabajo parlamentario para favorecer el desarrollo económico nacional. “Mi compromiso es trabajar con celeridad para dotar al país de herramientas legales modernas que eliminen las trabas burocráticas”, concluyó la flamante presidenta de la comisión.