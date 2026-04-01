YA HAY FECHA PARA LA FORMULACIÓN DE CARGOS AL INTENDENTE LUIS BERTOLINI

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén definió el cronograma procesal para una causa que sacude el tablero político regional. El lunes 13 de abril, a las 11, el intendente de Plottier, Luis Bertolini, deberá comparecer ante la justicia. Se le imputarán delitos vinculados a la administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de sus deberes como funcionario.

La investigación no recae exclusivamente sobre el jefe comunal. También serán acusados la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, y un empresario privado identificado como Pedro Vilches. La causa tomó impulso tras denuncias por el dictado de decretos que eximieron de tasas municipales a un exclusivo barrio privado durante el año 2025.

Además de las exenciones fiscales, la justicia puso la lupa sobre la contratación de obra pública a una firma privada. Sospechan que la integración societaria de dicha empresa tendría vínculos directos con familiares de funcionarios locales. Esta presunta maniobra configuraría un claro conflicto de intereses que la fiscalía intentará demostrar durante la audiencia de formulación de cargos.

La situación procesal de Bertolini pone en jaque la continuidad de su gestión al frente del municipio. Según la Carta Orgánica de Plottier, el intendente debe ser suspendido si es acusado formalmente por un delito doloso.

Específicamente, el artículo 79 de la norma municipal establece que la suspensión preventiva “procederá de pleno derecho, cuando el juez competente, interviniente en la causa, dictare el auto de procesamiento”. Aunque la figura técnica de “procesamiento” no rige actualmente en Neuquén, la jurisprudencia suele equipararla con el acto de formulación de cargos.

Sucesión

En caso de que se haga efectiva la suspensión del jefe comunal, la línea sucesoria ya está trazada. Malena Resa, actual presidente del Concejo Deliberante, asumiría la conducción del Ejecutivo municipal. Resa es señalada políticamente como una dirigente de estrecha confianza de la senadora Julieta Corroza.

El clima en la localidad vecina es de máxima expectativa ante lo que pueda suceder en los tribunales neuquinos. El futuro administrativo de Plottier dependerá de la decisión del juez interviniente y de la interpretación que se haga de la normativa vigente. Por ahora, el gabinete local se mantiene en silencio mientras prepara la estrategia de defensa técnica.