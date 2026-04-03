FUERTE OPERATIVO DE SEGURIDAD VIAL POR SEMANA SANTA

La Policía de la Provincia del Neuquén inició un dispositivo especial de seguridad vial para acompañar el flujo turístico durante este fin de semana largo. La medida busca garantizar que tanto residentes como visitantes puedan circular con tranquilidad por las rutas nacionales y provinciales.

El operativo, denominado “Atención al Turista para un Viaje Seguro” comenzó el miércoles y se extenderá de manera ininterrumpida hasta la medianoche del domingo. Se han establecido puntos de vigilancia clave en los corredores que conectan la capital con los principales destinos cordilleranos y del norte neuquino. El despliegue incluye a cientos de efectivos distribuidos en las zonas de mayor conflicto vehicular.

Las localidades con mayor presencia policial serán Aluminé, Chos Malal, Junín de los Andes y San Martín de los Andes. En estos centros turísticos se instalaron puestos de control fijos y unidades móviles de prevención. Los agentes realizarán tareas de asistencia, pero también de fiscalización rigurosa para evitar imprudencias al volante. Según informaron desde la Superintendencia de Seguridad, el foco estará puesto en la presencia constante sobre la calzada.

Los operativos incluyen la verificación exhaustiva de la documentación obligatoria y la realización de tests de alcoholemia preventivos. El personal a cargo está integrado por cuadros policiales, inspectores de tránsito y coordinadores del área de seguridad ciudadana. “El objetivo principal es reducir drásticamente la siniestralidad vial en las rutas”, destacaron fuentes gubernamentales vinculadas al operativo.

Para optimizar los recursos, se definieron bandas horarias específicas donde la vigilancia será aún más intensa. El operativo de retorno se concentrará el domingo desde las 18 hasta las 24 horas. Estos horarios coinciden con los picos históricos de tráfico registrados en la región durante los recesos prolongados.

Además de la presencia física en las principales rutas de la provincia, se realizará un monitoreo tecnológico de los incidentes que pudieran ocurrir. Esta información permitirá evaluar el desempeño de las fuerzas de seguridad y ajustar las estrategias para futuras intervenciones en la provincia.

Desde el organismo de seguridad reiteraron el pedido de conducir con extrema responsabilidad y respeto por las señales viales. Se recomienda a los turistas iniciar sus viajes con antelación y verificar el estado mecánico de sus vehículos antes de salir. La fauna silvestre y las condiciones climáticas de la Patagonia exigen una conducción atenta y precavida en todo momento. Las autoridades recordaron que, ante cualquier emergencia, los puestos de control están habilitados para brindar auxilio inmediato.