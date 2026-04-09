La Carretera

La Policía de Neuquén capturó a los dos principales sospechosos del violento ataque ocurrido en la noche del lunes en el Valentina Sur. El operativo se desplegó tras una intensa labor investigativa que permitió localizar a los presuntos autores en tiempo récord. Ambos individuos están señalados por participar en el tiroteo que terminó con la vida de un joven y dejó a una menor herida.

El trágico episodio se desencadenó cuando dos hombres llegaron al barrio a bordo de una motocicleta. Según los testimonios recolectados, el acompañante bajó del vehículo y comenzó a disparar de forma indiscriminada contra los presentes. El ataque fue directo y no existió un intercambio de palabras previo a las detonaciones. El estruendo de los proyectiles generó pánico inmediato entre los vecinos de la zona.

Como consecuencia de la balacera, Rodrigo Campos sufrió lesiones de extrema gravedad que le impidieron sobrevivir. El joven de 19 años fue derivado rápidamente a un hospital cercano por la complejidad de su cuadro clínico. Lamentablemente, el personal sanitario confirmó su deceso poco tiempo después del ingreso al establecimiento. La noticia del fallecimiento generó una profunda conmoción en toda la comunidad.

En el mismo hecho, una adolescente de tan solo 15 años resultó herida por los impactos de bala en sus extremidades inferiores. La joven recibió curaciones de urgencia y fue monitoreada por los médicos de guardia durante varias horas. Afortunadamente, las autoridades informaron que la menor se encuentra fuera de peligro y ya recibió el alta médica correspondiente para regresar a su hogar.

El ministro de Seguridad provincial, Matías Nicolini, utilizó sus redes sociales para valorar el éxito de los procedimientos realizados. “Felicitaciones a la Policía de Neuquén por su destacada labor en la detención de los autores del homicidio de Valentina”, expresó el funcionario a través de la plataforma X. Asimismo, destacó la eficiencia de las brigadas y el compromiso de los efectivos involucrados en las capturas.

Nicolini también resaltó la coordinación con el Poder Judicial para asegurar que los implicados enfrenten las consecuencias de sus actos. “Ya están a disposición de la justicia. Gran trabajo de investigación y rápido accionar”, afirmó el ministro en su publicación oficial. Estas palabras buscaron llevar tranquilidad a la sociedad tras el violento suceso que alteró la calma en el sector sur de la capital.

Finalmente, las autoridades subrayaron la importancia de la celeridad operativa ante delitos de tal magnitud. Los investigadores trabajan ahora en peritar el armamento secuestrado y analizar las cámaras de seguridad para consolidar la evidencia contra los detenidos. Se espera que en las próximas horas se realicen las audiencias de formulación de cargos para determinar la responsabilidad de cada sospechoso en el crimen.