LAS MULTAS POR RADAR EN RÍO NEGRO LLEGARÁN HASTA LOS 400 MIL PESOS

El Gobierno DE Río Negro pondrá en vigencia el sistema de sanciones económicas automáticas desde el próximo jueves 21 de mayo. Los dispositivos tecnológicos fiscalizarán el exceso de velocidad en diversos trayectos nacionales y provinciales que cruzan el territorio rionegrino. La medida oficializada busca terminar de manera definitiva con el periodo de desinformación sobre la operatividad real de las cámaras viales.

Los automovilistas tendrán la obligación de adecuar la marcha según las indicaciones de la cartelería instalada en las zonas de control. El despliegue de los cinemómetros abarca puntos estratégicos sobre las rutas nacionales 22, 151, 250 y 3. El esquema de vigilancia incluye la cobertura activa en ejidos urbanos de relevancia como Cipolletti, Villa Regina, Viedma, Cinco Saltos y Río Colorado.

Las autoridades determinaron un cuadro punitorio dividido en dos escalas que toman como referencia el valor del combustible local. El primer escalón penalizará a quienes sobrepasen el límite permitido en un margen de hasta el 30 por ciento. En estos casos leves, los infractores deberán afrontar una erogación equivalente a 100 unidades fijas, cifra que actualmente ronda los 200 mil pesos.

Por el contrario, las faltas consideradas graves recibirán un castigo financiero que duplicará el monto base de la escala general. Aquellos conductores que circulen superando en más de un 30 por ciento la velocidad establecida recibirán una infracción de 200 unidades de medida. “La sanción podrá acercarse a los 400 mil pesos”, confirmaron fuentes oficiales respecto al tope máximo del castigo.

Fundamentos

Desde el Poder Ejecutivo rionegrino explicaron los fundamentos conceptuales que motivaron el diseño normativo de la nueva reglamentación de tránsito. Los funcionarios del área técnica señalaron que el objetivo central es “establecer una mayor proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y el monto económico”.

La implementación efectiva del mecanismo electrónico generó fuertes debates entre los usuarios habituales de los corredores interprovinciales. El cobro efectivo de las multas pretende reducir de forma drástica los índices de siniestralidad vial en la región patagónica. Los conductores deberán prestar especial atención a la cartelería preventiva para evitar los severos perjuicios financieros.