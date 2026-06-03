CAMPANAS DE CONCIENTIZACIÓN Y MULTAS PARA DUEÑOS DE ANIMALES EN CORREDORES VIALES

El Gobierno de Neuquén implementó un plan multisectorial destinado a mitigar el peligro que representan los animales sin control en los corredores viales y zonas comunales. Esta medida responde de forma directa al constante peligro de siniestros graves que genera dicha situación en la región.

Diversas entidades gubernamentales y de seguridad sumaron sus esfuerzos para diseñar una estrategia unificada de intervención. Entre los participantes se destacan carteras de seguridad, equipos de emergencias, la fuerza policial provincial, autoridades de parques nacionales y las fuerzas federales.

Los organismos involucrados estructurarán un esquema de trabajo enfocado en la prevención y la fiscalización en puntos críticos del mapa provincial. Las tareas conjuntas permitirán optimizar la vigilancia activa mediante patrullajes estratégicos y un flujo constante de datos operativos entre las partes.

“Buscamos reducir drásticamente el índice de siniestralidad vial mediante un control riguroso y una aplicación efectiva de las leyes vigentes”, explicaron fuentes oficiales vinculadas al proyecto. El objetivo central radica en retirar de circulación a los ejemplares que comprometan el tránsito de vehículos.

El programa contempla el lanzamiento inminente de campañas educativas dirigidas específicamente a los dueños y cuidadores del ganado y otras especies. Estas acciones buscarán sensibilizar a la población sobre el correcto resguardo de los animales y el cumplimiento de las normativas de propiedad.

Las autoridades recordaron que el descuido de los animales conlleva severas penalizaciones legales y económicas. Las multas se aplicarán de manera estricta a quienes ignoren sus obligaciones de contención, con el fin de garantizar caminos más seguros para todos los ciudadanos.