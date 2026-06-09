La Carretera

Un espectacular siniestro vial alteró por completo la habitual tranquilidad y el ritmo del centro capitalino durante la mañana de este martes. El impacto se registró en una concurrida zona comercial lo que provocó serias complicaciones y demoras en el tránsito.

El incidente ocurrióen la intersección de las calles República de Italia e Yrigoyen. En ese punto, un automovilista perdió la estabilidad por completo y terminó volcado sobre la calzada asfáltica. Pese a las características, el único ocupante del rodado logró salvar su vida de milagro. El conductor involucrado, un hombre mayor de edad, se encontraba completamente consciente y pudo salir por sus propios medios del dañado habitáculo del vehículo.

Efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría Primera y personal especializado del Departamento Tránsito arribaron rápidamente al lugar para iniciar las tareas pertinentes. Los uniformados procedieron a interrumpir de forma parcial el flujo de los carriles para asegurar la zona y realizar los peritajes.

La comisario Andrea Solano brindó precisiones fundamentales sobre el desarrollo del hecho a los medios. La jefa policial detalló que el automovilista transitaba hacia el este y, al intentar doblar, sufrió una severa complicación. Según explicaron las autoridades intervinientes, el conductor manifestó que su calzado se trabó de forma imprevista con la alfombra protectora. “Perdió el dominio del rodado debido a este inesperado inconveniente con los pedales del acelerador”, confirmaron de manera oficial las fuentes de la fuerza.

A raíz de esta descontrolada maniobra, el vehículo golpeó fuertemente contra otros dos autos estacionados sobre la mano derecha de la vía pública. Posteriormente, los profesionales médicos del Sistema de Emergencias Médicas de Neuquén revisaron al conductor y descartaron la necesidad de un traslado sanitario.