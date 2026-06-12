DEBATEN EL IMPACTO DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS EN EL COMERCIO DE NEUQUÉN

La controversia en torno al valor del suministro eléctrico en la capital provincial sumó una nueva instancia de debate. Representantes de la cooperativa CALF mantuvieron una reunión formal con directivos de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN).

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la entidad distribuidora de energía. La convocatoria sirvió para analizar en detalle los componentes que integran las facturas de luz y evaluar las demandas del sector mercantil.

Los técnicos de la cooperativa expusieron detallados informes sobre la conformación del cuadro tarifario vigente. Los directivos argumentaron que los incrementos finales no obedecen a decisiones exclusivas de la administración local.

Según los datos oficiales presentados por los especialistas, el 61% de la tarifa está determinado por factores externos ajenos a la cooperativa. La distribuidora local justificó de esta manera que solo percibe una porción menor del monto final abonado por los comercios.

Por su parte, la delegación de ACIPAN manifestó su profunda preocupación por las consecuencias financieras que provocan estos costos fijos en las pymes. No obstante, los comerciantes destacaron las inversiones realizadas en infraestructura y la optimización de las prestaciones técnicas en la ciudad.

Las dos comisiones coincidieron en establecer un canal permanente de diálogo institucional para el mediano plazo. Entre las iniciativas propuestas sobresale el impulso a las energías renovables mediante la colocación de paneles solares particulares.

Finalmente, las autoridades evaluaron alternativas financieras para amortiguar los picos de consumo que ocurren durante los cambios de estación. La agenda incluyó el análisis de herramientas de pago modernas desarrolladas recientemente por la cooperativa, como su propia billetera virtual.