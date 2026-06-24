La Carretera

El Partido Justicialista de Neuquén ratificó de forma oficial su postura favorable ante el proyecto de ley de Gas Natural Licuado (GNL) en debate parlamentario. La conducción emitió una declaración para convencer a sus representantes legislativos de respaldar la medida de forma unánime.

Los dirigentes indicaron que el debate técnico en el recinto de la Legislatura provincial no puede quedar condicionado por conveniencias partidarias transitorias o cálculos personales. Para la organización, la normativa del fluido representa una posibilidad de desarrollo sin precedentes para la región austral. Aseguran que es el camino para generar trabajo digno y asegurar equidad distributiva entre los habitantes de la provincia.

La cúpula partidaria, encabezada por José Assad, focalizó su reclamo en que la renta hidrocarburífera se traduzca de manera inmediata en infraestructura urbana tangible. El peronismo provincial advirtió sobre la urgencia de dotar a las localidades con redes de servicios básicos, conectividad digital y asfalto. Estas obras resultan indispensables para amortiguar el acelerado crecimiento poblacional de la cuenca.

El texto de la conducción rechazó categóricamente la posibilidad de conformar un territorio macrocefálico que centralice los beneficios económicos en unas pocas ciudades. La dirigencia del PJ exigió una administración estatal promotora que asegure el arraigo real en el interior profundo. En esta línea, reclamaron más recursos para hospitales, escuelas públicas, políticas de género y atención integral a la tercera edad.

Como sustento histórico de su posición frente a los desarrollos energéticos, recordaron el emblemático convenio firmado entre YPF y Chevron. La conducción recordó que aquella apuesta impulsada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof inició el despegue tecnológico de la formación. Según señalaron en el documento de prensa, esa política soberana permitió colocar a Neuquén a la vanguardia económica actual.

Finalmente, las autoridades partidarias hicieron un llamado expreso a sus legisladores provinciales para que emitan un voto afirmativo en el recinto. Sostienen que acompañar el proyecto de GNL es defender la riqueza inalienable del suelo neuquino. El comunicado lleva el aval de intendentes, congresales y presidentes de consejos locales como José Carlos Asaad, Lucas Riquelme y María Elena Paladino.