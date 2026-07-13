La Carretera

Las investigaciones en el predio de Sakura avanzan bajo un escenario de extrema complejidad tras el devastador incendio del pasado jueves. Los equipos técnicos concentran sus esfuerzos en asegurar el lugar antes de determinar las causas del siniestro.

El foco se ubica en el depósito de San Martín y Mascardi, en la ciudad de Neuquén. Tras extinguir las llamas, los especialistas detectaron fallas graves en la edificación.

Un escaneo láser de última generación confirmó el peligro inminente en el sector occidental del comercio. Las autoridades buscan identificar fracturas ocultas en la construcción para evitar tragedias mayores.

El perito a cargo del caso, Alejandro Delgado, lanzó una fuerte advertencia sobre la fragilidad de la estructura. “Si cae, es una pared de 30 metros por 10 de altura”, precisó el especialista.

Ante esta situación, se solicitó formalmente restringir el tránsito pesado en las calles aledañas al comercio. Las vibraciones de los camiones representan una amenaza directa para la estabilidad de los muros debilitados.

“Hay una pared, que es la pared oeste, que está muy muy comprometida. Está peligrosa para todo el que circule por el sector”, insistió Delgado en declaraciones públicas.

Por otro lado, los investigadores descartaron de forma preliminar que el hecho delictivo fuera intencional. Los sistemas de monitoreo y las alarmas funcionaron correctamente hasta el inicio del fuego.

“La intrusión de algún tercero para ingresar al predio se descartó porque estaba todo el predio cerrado y con todo el sistema de alarma conectado”, detalló el perito.

La velocidad con la que se propagaron las llamas se vincula a la presencia de componentes altamente inflamables. El depósito almacenaba grandes cantidades de PVC y polipropileno que aceleraron la combustión de las instalaciones.

Respecto al origen eléctrico, los expertos mantienen la cautela y evalúan múltiples variables del entorno. Las estadísticas indican que las fallas eléctricas solo representan el 13% de estos incidentes industriales.

Los resultados finales de los peritajes bajo protocolos internacionales se conocerán durante el próximo fin de semana. Los dueños de la firma agradecieron el apoyo de la comunidad y destacaron que no hubo víctimas que lamentar.