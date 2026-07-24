FABIÁN FIGUEROA ASUMIÓ COMO INTENDENTE INTERINO DE ALLEN TRAS LA SUSPENSIÓN DE MARCELO ROMÁN

Fabián Figueroa, representante de la UCR Auténtica, asumió este viernes la conducción interina del municipio de Allen. Su llegada al Ejecutivo se produce tras la suspensión preventiva del jefe comunal electo, Marcelo Román, dispuesta por el Concejo Deliberante local. La transición institucional comenzó con tensiones políticas inmediatas y movimientos dentro de las oficinas del gobierno comunal.

La asunción del nuevo intendente estuvo acompañada por las primeras renuncias de altos funcionarios. Entre las salidas confirmadas destaca la del jefe de Gabinete, Martín Campos, quien presentó su dimisión criticando el recambio político. En su carta formal de salida, el exfuncionario expresó su “profundo desacuerdo con las recientes decisiones adoptadas en el ámbito institucional, con el rumbo que asumirá la nueva gestión y con la falta de respeto hacia la voluntad de la ciudadanía”.

Campos también adelantó que otros miembros del equipo gubernamental darán un paso al costado en las próximas horas. Actualmente, únicamente las dependencias de Hacienda y Legales continúan funcionando con normalidad. Frente a este escenario de vacantes, el mandatario interino inició las gestiones para reorganizar de inmediato la estructura del Poder Ejecutivo.

La medida del cuerpo deliberativo se basó estrictamente en los procedimientos estipulados por la Carta Orgánica Municipal. La suspensión posee carácter preventivo y no representa una destitución definitiva del cargo. El objetivo central de la norma radica en apartar temporalmente al intendente para garantizar el avance de las investigaciones judiciales correspondientes.

La causa abierta contra Román incluye formulación de cargos por la presunta comisión de delitos de peculado y administración fraudulenta. Por este motivo, las autoridades consideraron conveniente su alejamiento momentáneo de la gestión pública mientras se aclara la situación penal.

La ciudad afronta un período de marcada incertidumbre institucional mientras Figueroa define a sus nuevos colaboradores. El funcionamiento municipal dependerá de la rapidez con la que se logre reestructurar el gabinete para responder a las necesidades de la comunidad.