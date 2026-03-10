8M EN EL ALTO VALLE: LAS MUJERES SE APODERARON DE LAS CALLES

En el marco del 8M, miles de mujeres se movilizaron este lunes en las principales ciudades de Neuquén y Río Negro. La convocatoria, trasladada del domingo para asegurar mayor asistencia, desbordó las calles del Alto Valle. Las manifestantes expresaron un fuerte rechazo a las políticas de ajuste del gobierno nacional.

En Neuquén capital, la concentración inició a las 18:00 en el monumento a San Martín. Gremios como ATEN, ATE y SEJUN se sumaron activamente a la jornada de protesta. La columna principal alcanzó una extensión de 15 cuadras sobre la Avenida Argentina.

El recorrido finalizó frente a la Casa de Gobierno con la lectura de un documento unificado. Las organizaciones sociales definieron la situación actual como una “emergencia” para los sectores vulnerables. El foco principal fue la defensa de los derechos conquistados frente al avance de sectores conservadores.

En la ciudad de General Roca, la Plaza San Martín fue el epicentro de las actividades. Tras una jornada previa de talleres el domingo, este lunes se realizó la marcha central por el casco urbano. La consigna principal destacó la resistencia y visibilidad de las mujeres y disidencias.

La movilización en Roca se posicionó como una de las más concurridas de la provincia rionegrina. Esta jornada dio continuidad a los reclamos iniciados ayer en Cipolletti, Viedma y Bariloche. El movimiento transfeminista local buscó así fortalecer los espacios de organización contra la violencia.

El evento cerró de forma pacífica con una fuerte impronta política y social. La masividad de la marcha confirmó la vigencia del reclamo por la igualdad en la región. Las participantes reafirmaron su compromiso de seguir en las calles ante cualquier retroceso en materia de género.