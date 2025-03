A FALTA DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS, JUAN MARTÍN EXPONE LOS SUYOS EN UNA WEB

El legislador rionegrino Juan Martín presentó un sitio web para exponer el trabajo legislativo que vienen realizando desde el bloque PRO Unión Republicana en el último tiempo.

El dominio es avanzarionegro.com y tiene apartados en los que se desarrollan proyectos como “Ficha Limpia” pero también reza que “también hay enemigos de tu bienestar. Aunque transformamos tus necesidades en proyectos concretos, hay quienes no permiten que las cosas mejoren para los vecinos”.

En diálogo con La Carretera, el legislador explicó que “ya es conocido que el oficialismo tiene esta práctica de robar proyectos, los toma como propios, le cambia algunas cosas y lo presenta como propio. Mientras se aprueben, está bien”.

Otra característica del sitio, es el nombre “Avanza Río Negro”. Consultado sobre ese tema, Martín expresó que “es una palabra que me gusta porque indica que queremos salir de donde estamos y avanzar hacia algo mejor”, pero aclaró que “no me molesta que me asocien con las ideas de La Libertad Avanza, de hecho defendemos muchos de los proyectos que a nivel nacional tiene LLA”.

Río Negro, 28 de marzo de 2025