¡A LA FINAL CON ALMA Y CORAZÓN! LA SELECCIÓN DIO VUELTA UN PARTIDO ÉPICO Y DEFENDERÁ EL TÍTULO ANTE ESPAÑA

La Selección argentina logró una hazaña memorable en el Mundial 2026. El conjunto albiceleste venció a Inglaterra por 2 a 1 en una semifinal vibrante. Con este resultado, el equipo de Lionel Scaloni jugará el partido definitivo ante España.

La primera parte del encuentro careció de emociones claras. Ambos seleccionados lucharon con intensidad en la mitad de la cancha. La fricción constante impidió que se generaran jugadas de peligro neto. Debido a esto, los planteles se retiraron al vestuario empatados en cero.

El complemento comenzó cuesta arriba para el elenco sudamericano. Anthony Gordon aprovechó un rebote defensivo y abrió el marcador. El delantero inglés definió con precisión por el segundo palo. Aquel golpe pareció complicar las aspiraciones del vigente campeón del mundo.

Sin embargo, la reacción argentina no se hizo esperar. A los 40 minutos de la segunda mitad, Enzo Fernández marcó el empate. Su anotación devolvió la esperanza a una tribuna que empujaba con fuerza. El mediocampista desató la locura tras varias aproximaciones frustradas previamente.

La épica se completó en los instantes de cierre del juego. Lautaro Martínez conectó de cabeza un preciso centro enviado por Lionel Messi. El atacante, que ingresó en el complemento, firmó el triunfo definitivo. De esta forma, Argentina selló su pasaje a un nuevo duelo cumbre.

Una cita con la historia frente a España

La gran definición del certamen tendrá un rival de enorme jerarquía. España clasificó a la última instancia tras superar con holgura a Francia. El conjunto ibérico se impuso por 2 a 0 en su respectiva llave semifinal. Ahora, se medirán por el trofeo más codiciado.

La gran final se disputará el próximo domingo 19 de julio. El imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey albergará este histórico compromiso. Por su parte, el encuentro por el tercer puesto se jugará en Miami. Allí se verán las caras los seleccionados de Francia e Inglaterra.

Este partido consagrará a Lionel Messi con un récord absoluto. El capitán igualará al brasileño Cafú como los únicos en disputar tres finales. Tras el partido, Messi declaró con profunda emoción sobre este logro deportivo: “Estar nuevamente en esta instancia es un orgullo gigante para todos nosotros”.