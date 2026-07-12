¡A SEMIFINALES CON ÉPICA! LA SELECCIÓN DESTRABÓ UN PARTIDO INFERNAL Y ELIMINÓ A SUIZA EN LA PRÓRROGA

La Selección Argentina consiguió una sufrida clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo 2026. El conjunto nacional derrotó a Suiza por 3-1 en tiempo suplementario tras un vibrante partido disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

El encuentro estuvo cargado de emotividad desde el inicio para el plantel albiceleste. En el comienzo de las acciones, los europeos asumieron el control de la posesión del balón. Sin embargo, el equipo capitaneado por Lionel Messi pegó primero a los diez minutos gracias a una precisa jugada de pelota parada.

El astro de Rosario ejecutó un tiro de esquina perfecto hacia el primer poste del área rival. Alexis Mac Allister se anticipó a los defensores suizos y conectó un preciso cabezazo que se transformó en la apertura del marcador.

Durante el complemento, el combinado helvético adelantó sus líneas y logró la igualdad por intermedio de Ndoye a los 67 minutos. Poco después, el elenco europeo sufrió la expulsión de Embolo tras una insólita simulación advertida por el VAR.

A pesar de contar con superioridad numérica, Argentina no pudo quebrar la resistencia del arquero Gregor Kobel en el cierre del tiempo regular. El entrenador Lionel Scaloni movió el banco de suplentes para refrescar las líneas de cara al tiempo extra.

La paridad se rompió definitivamente a los 112 minutos del partido gracias a una genialidad ofensiva. Julián Álvarez recibió una descarga de López y sacó un potente remate al ángulo que desató el festejo de los hinchas.

Con el rival volcado totalmente al ataque en busca del empate, la Selección liquidó la historia de contragolpe. Lautaro Martínez aprovechó un rebote en el área chica y selló el pase a las semifinales, donde espera Inglaterra.