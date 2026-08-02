ACCIDENTE EN RUTA 7: DOS AUTOMOVILISTAS DIERON POSITIVO EN ALCOHOLEMIA

Otra vez un siniestro vial sacudió la madrugada de este sábado sobre la ruta 7. El choque ocurrió en la mano que conecta Neuquén con Centenario. Los dos automovilistas involucrados dieron positivo en los controles de alcoholemia realizados en el lugar.

El incidente se registró cerca de las 3:30 en el sector del ex peaje. En esa ubicación, un Toyota Corolla embistió fuertemente la parte trasera de un Renault Sandero Stepway. La colisión dejó importantes daños materiales en la estructura de ambos vehículos.

Efectivos de la División Tránsito Villa Obrera acudieron de inmediato para intervenir en el hecho. Los agentes sometieron a los conductores de 27 y 31 años a los tests correspondientes. Los resultados confirmaron presencia de alcohol en sangre en ambos hombres.

El conductor del Toyota registró un índice de 2,08 gramos por litro en sangre. Por su parte, el automovilista del Sandero dio 0,68 gramos y carecía del seguro obligatorio. En la región rige la tolerancia cero, prohibiendo manejar con cualquier graduación alcohólica.

Las autoridades procedieron a confeccionar las multas y a secuestrar las licencias de conducir. La documentación quedó a disposición directa del Juzgado de Faltas de Centenario. El operativo policial se desarrolló sin necesidad de cortar de forma total el tránsito vehicular.

Desde los organismos viales recordaron que la ley nacional busca reducir los siniestros por consumo de sustancias. “El alcohol disminuye la capacidad de reacción, afecta la coordinación motora y disminuye la atención”, enfatizaron los especialistas en seguridad vial. La imprudencia al volante continúa generando situaciones de peligro en los accesos regionales.