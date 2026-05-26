ACIPAN EXIGE EXPLICACIONES POR LA TARIFA ELÉCTRICA MÁS CARA DEL PAÍS

La Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN) buscará respuestas ante los elevados costos del servicio eléctrico. Los representantes mercantiles mantendrán encuentros con las autoridades de la cooperativa CALF y funcionarios municipales. La iniciativa surge tras comprobarse que la tarifa local es la más costosa de la Argentina.

Un reciente relevamiento institucional determinó que el valor residencial e industrial supera ampliamente la media de las demás provincias. Los datos estadísticos reflejan que la boleta de luz en territorio neuquino se ubica un 87% por encima del promedio nacional. La situación genera una pérdida notable de competitividad para las pymes de la región.

El titular de la cámara empresaria, Dante Scantamburlo, brindó detalles sobre la conformación de los precios vigentes. El directivo aclaró que el consumo neto de energía no es el factor determinante del importe final. La distorsión se genera principalmente por los componentes periféricos que integran el esquema de facturación.

“Queremos saber de dónde sale porque, si vos mirás el cuadro que armamos, ves que de por sí el gasto de consumo es el más bajo: lo más elevado es la distribución y los impuestos“, explicó Scantamburlo. Las declaraciones radiales expusieron el fuerte malestar del sector productivo frente a las prestadoras de servicios.

Según el dirigente, menos de una quinta parte del total facturado corresponde estrictamente al uso del recurso energético. El 80% restante está compuesto por tasas impositivas y los costos asociados al transporte interno de la electricidad. Por este motivo, pretenden revisar el origen técnico de dichos ítems con los ingenieros de la cooperativa.

El empresario ejemplificó la problemática comparando las sucursales de su propia firma comercial ubicadas en localidades vecinas. Graficó que mientras en Neuquén capital abona 1.000 pesos por kilowatt, en General Roca el valor desciende a 400 pesos. Esta asimetría tarifaria carece de lógica para los comerciantes establecidos a escasos kilómetros de distancia.

“Hay una suerte de transporte de energía que nos cobran ida y vuelta, para que vaya a Buenos Aires y vuelva, no sé por qué. Es todo un problema de años“, cuestionó el referente. El sector mercantil pretende que los legisladores nacionales intervengan para corregir estas desigualdades regulatorias.

“No puede ser que en una provincia productora se esté pagando tan elevada la energía eléctrica“, concluyó Scantamburlo de forma tajante. Las mediciones técnicas utilizadas para el informe sectorial pertenecen a organismos de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet.