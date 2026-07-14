ACTUALIZACIÓN SALARIAL: GREMIOS NEUQUINOS EXIGEN LA CONTINUIDAD DEL IPC Y UNA RECOMPOSICIÓN

El Gobierno de la provincia de Neuquén reactivó formalmente las mesas de negociación colectiva con los diversos sindicatos de la administración pública. Estos nuevos encuentros buscan definir un esquema previsible de incrementos salariales tras haber concluido el acuerdo general que rigió durante todo el primer semestre.

La primera reunión de esta intensa jornada de debates tuvo como protagonista central a los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Aunque el inicio del cónclave estaba programado para la mañana del lunes, las discusiones formales comenzaron con casi dos horas de demora tras el mediodía.

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, lideraron la mesa técnica inicial de trabajo. Ambas delegaciones evaluaron con mucha cautela la situación financiera del territorio y compartieron diversas perspectivas económicas sobre el impacto directo de la inflación acumulada.

Desde el Poder Ejecutivo neuquino valoraron de manera positiva la reapertura inmediata de este canal de negociación colectiva. Las autoridades difundieron un comunicado oficial donde destacaron que el proceso demuestra el “compromiso asumido” para cumplir estrictamente con los acuerdos alcanzados junto a los diferentes representantes sindicales estatales.

Durante la primera mesa de diálogo, los referentes de ATE solicitaron formalmente garantizar la continuidad de las actualizaciones automáticas. Del mismo modo, la conducción gremial exigió que el futuro ofrecimiento oficial de la provincia contemple “una recomposición sobre el salario de los trabajadores” de los sectores públicos.

Horas más tarde, el sindicato de los trabajadores viales de Neuquén presentó sus requerimientos específicos. Los delegados viales solicitaron establecer actualizaciones de carácter puramente mensual y reclamaron formalmente la apertura urgente de cupos laborales de carácter temporal en sus respectivas áreas operativas.

Finalmente, la ronda diaria de negociaciones paritarias de la jornada culminó con la asamblea del personal estatal nucleado en UPCN. Tras debatir y establecer las posturas comunes de trabajo, el Gobierno y los sindicatos pactaron celebrar un nuevo encuentro presencial el próximo 28 de julio.