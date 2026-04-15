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ACUERDO CLAVE PARA EXPORTAR GNL DESDE RÍO NEGRO Y CONSOLIDAR UNA NUEVA INDUSTRIA EN LA PROVINCIA

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La provincia de Río Negro firmó un acuerdo con Southern Energy que permitirá avanzar en la exportación de gas natural licuado (GNL), en un paso considerado estratégico para el desarrollo energético y productivo de la región.

La información fue confirmada por la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, en una entrevista con AM740 La Carretera, donde explicó los alcances del convenio y su impacto a largo plazo en la economía provincial.

Confini detalló que el acuerdo establece condiciones de previsibilidad y estabilidad para un proyecto que tendrá una duración de 20 años. “Lo que permite es darle seguridad jurídica y previsibilidad económica a un proyecto que va a durar 20 años”, afirmó, y explicó que el objetivo es garantizar que “no va a haber cambio de reglas de juego esté quien esté en el gobierno”.

La funcionaria también remarcó que la iniciativa abre la puerta a una nueva actividad productiva en la provincia. “Es la posibilidad de desarrollo en la zona atlántica de una actividad que hoy no existe”, señaló, y agregó que permitirá generar empleo y oportunidades a partir de la industrialización del gas para su exportación.

En ese sentido, destacó el impacto en la economía regional y en la cadena de proveedores. “Implica que necesariamente va a haber un desarrollo económico y comercial en la región”, sostuvo, al tiempo que indicó que el desafío ahora es preparar a la provincia para los próximos años, con formación de mano de obra y desarrollo de infraestructura vinculada al sector energético.

Río Negro, 15 de abril del 2026.

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