ACUERDO CLAVE PARA EXPORTAR GNL DESDE RÍO NEGRO Y CONSOLIDAR UNA NUEVA INDUSTRIA EN LA PROVINCIA

La provincia de Río Negro firmó un acuerdo con Southern Energy que permitirá avanzar en la exportación de gas natural licuado (GNL), en un paso considerado estratégico para el desarrollo energético y productivo de la región.

La información fue confirmada por la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, en una entrevista con AM740 La Carretera, donde explicó los alcances del convenio y su impacto a largo plazo en la economía provincial.

Confini detalló que el acuerdo establece condiciones de previsibilidad y estabilidad para un proyecto que tendrá una duración de 20 años. “Lo que permite es darle seguridad jurídica y previsibilidad económica a un proyecto que va a durar 20 años”, afirmó, y explicó que el objetivo es garantizar que “no va a haber cambio de reglas de juego esté quien esté en el gobierno”.

La funcionaria también remarcó que la iniciativa abre la puerta a una nueva actividad productiva en la provincia. “Es la posibilidad de desarrollo en la zona atlántica de una actividad que hoy no existe”, señaló, y agregó que permitirá generar empleo y oportunidades a partir de la industrialización del gas para su exportación.

En ese sentido, destacó el impacto en la economía regional y en la cadena de proveedores. “Implica que necesariamente va a haber un desarrollo económico y comercial en la región”, sostuvo, al tiempo que indicó que el desafío ahora es preparar a la provincia para los próximos años, con formación de mano de obra y desarrollo de infraestructura vinculada al sector energético.

Río Negro, 15 de abril del 2026.