ACUERDO EN AÑELO: FINALIZÓ EL CONFLICTO VIAL QUE AFECTABA EL ACCESO A VACA MUERTA

Tras intensas jornadas de negociación, concluyó de forma definitiva el conflicto laboral que afectaba el funcionamiento y los servicios del Distrito 1 de la Dirección Provincial de Vialidad en Añelo. Las autoridades y el sindicato alcanzaron un acuerdo que normaliza la prestación de este servicio en una región altamente productiva.

El documento final fue refrendado por José Dutch, presidente del organismo vial, junto a Mario Vivero, jefe de la mencionada división técnica. Por el sector gremial, lideró las conversaciones Carlos Roselli, quien se desempeña en su carácter de secretario general de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales.

La resolución definitiva se logró el miércoles tras una asamblea que demandó tres horas de intensas discusiones entre las partes. Con anterioridad, las reiteradas medidas de fuerza en la Ruta Provincial 17 habían provocado importantes demoras en el tránsito hacia los distintos yacimientos petroleros estratégicos de Vaca Muerta.

El sindicato fundamentó su reclamo en la falta de insumos operativos y la escasez de personal para cubrir el área. Sobre esto, Roselli afirmó: “Estos compañeros que están acá en la marcha tienen que hacer frente a las demandas de toda la injerencia que tiene el distrito”.

El acta firmada en la sede establece que no se tomarán represalias de ningún tipo contra el personal que participó de las protestas. Además, las autoridades provinciales asumieron el compromiso inmediato de contratar un servicio de seguridad privada para custodiar las instalaciones del predio durante las 24 horas del día.

En cuanto al equipamiento técnico requerido por los trabajadores, el gobierno provincial gestionará la compra de un camión volcador completamente nuevo. Esta unidad contará con una capacidad de 18 metros cúbicos y su entrega efectiva demorará cerca de sesenta días debido a los tiempos de la tramitación administrativa.

Asimismo, la dirección del organismo se comprometió a buscar una solución conjunta al severo problema habitacional que padece el personal. Este beneficio estará dirigido de manera prioritaria a todos aquellos agentes viales dependientes de la delegación que posean sus domicilios reales fuera de la localidad de Añelo.

Al concluir el encuentro, Carlos Roselli se mostró muy conforme con las respuestas institucionales obtenidas para el sector. El dirigente gremial comunicó y notificó rápidamente a la Secretaría de Trabajo sobre el cese de las acciones directas, restableciendo por completo la paz social en la zona vial afectada.