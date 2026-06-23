ACUERDO EN RÍO NEGRO: 4.200 ESTATALES PASARÁN A PLANTA PERMANENTE

El Gobierno de Río Negro impulsará la regularización laboral de miles de empleados estatales de la administración pública. El mandatario provincial, Alberto Weretilneck, mantuvo un encuentro clave con el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Durante la reunión se acordó iniciar formalmente el traspaso a la planta permanente de la provincia.

La medida alcanzará de forma directa a un total aproximado de 4.200 agentes públicos rionegrinos. Desde el Poder Ejecutivo aclararon rápidamente que la iniciativa no supondrá un incremento en la estructura estatal actual. Las autoridades locales buscan ordenar las relaciones contractuales que se encuentran vigentes desde hace varias temporadas.

Los trabajadores afectados desempeñan actualmente tareas cotidianas esenciales en diversas dependencias y ministerios del territorio provincial. La intención oficial es otorgar una estabilidad jurídica definitiva a quienes carecían de este beneficio laboral formal. El acuerdo responde directamente a un reclamo histórico planteado por las organizaciones sindicales del sector público.

La obtención de la estabilidad definitiva no se otorgará de manera automática ni generalizada a los agentes. Los aspirantes deberán superar una estricta evaluación de antecedentes y demostrar idoneidad en el cargo que ocupan. El estado provincial diseñará un esquema exhaustivo de control administrativo para garantizar la transparencia del proceso.

El gobernador fundamentó la importancia de jerarquizar el desempeño del personal estatal de la provincia. “No se trata de incorporar personal nuevo ni de agrandar el Estado”, remarcó Weretilneck. El mandatario insistió en que la medida busca regularizar la situación laboral con seriedad y responsabilidad.

El jefe de Estado provincial valoró el compromiso cotidiano de quienes sostienen el funcionamiento de los servicios. Asimismo, admitió que todavía persisten metas complejas por resolver dentro de la amplia agenda laboral de la región. El encuentro con la cúpula sindical representa un avance fundamental para la paz social del distrito.

“Gobernar también es poner en orden lo que durante años quedó pendiente”, concluyó el gobernador rionegrino. La administración pública iniciará en el corto plazo las primeras convocatorias técnicas para las evaluaciones correspondientes. El proceso se desarrollará de forma paulatina para asegurar la correcta validación de cada postulante.